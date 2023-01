Uitblinkende handbaldoelman speelt zich op WK in de kijker: 'Vorm van mijn leven'

"Het doet veel met me, natuurlijk, dat ik me hier kan meten met de besten", zegt de 29-jarige Zuid-Hollander. "Zeker tegen een land als Noorwegen maakt je dat trots, omdat zij wereldtop zijn. Dan is het ook echt veel waard."

Ravensbergen, die tot hij een coranabesmetting opliep ook al een goed EK speelde, staat al jaren onder contract bij Nordhorn-Lingen, dicht tegen de Nederlandse grens aan. Hij keept in Duitsland op het tweede niveau en dat wekt enigszins verbazing. "Mijn ambitie ligt ook wel wat hoger. Nu ben ik er niet mee bezig, maar als zich na het WK iets aandient dat bij me past en ik ook uitzicht heb op speelminuten, dan zien we het wel."

Ook zijn reddingspercentage, op dit moment 41 procent, ligt hoog. Daarmee vindt Ravensbergen zichzelf momenteel terug op een vierde plek in de WK-statistieken. "Het is ook wel ervaring en zorgen dat je piekt op het juiste moment. Dat gebeurt nu en ik loop hier rond met veel zelfvertrouwen. In topsport is dat ontzettend belangrijk."

Bij Oranje is Gerrie Eijlers zijn keeperstrainer. Jarenlang was de Volendammer de onbetwiste nummer één onder de Nederlandse lat, met Ravensbergen achter zich. "Hij geeft mij een heel goed beeld van wat er op me afkomt in wedstrijden. Een kwaliteit van mij is het goed lezen van de schoten, waardoor je in een bepaalde flow terechtkomt. Ik durf lang te wachten en het lukt me vaak om extra ballen te pakken."

Donderdagmiddag wacht Qatar in de hoofdronde. Nederland speelt in het Poolse Katowice minimaal nog drie wedstrijden. Inzet is het bereiken van de kwarfinales. "Het gaat nu om de knikkers waarbij we niet in de beste positie zitten", weet Ravensbergen. "De vermoeidheid begint bij ons ook een rol te spelen dus het gaat heel zwaar worden."

"Misschien hebben we wel drie overwinningen nodig. Qatar is niet van het kaliber Noorwegen, maar we zijn zeker nog niet zover dat we kunnen zeggen: die pakken we wel even. Dan gaan we namelijk echt de ballenbak in."