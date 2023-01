Klaas Otto: 25.000 euro voor tip over aanslag op huis van zijn vrouw

Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender die vanwege meerdere veroordelingen jaren in de cel zat, looft een beloning van 25.000 euro uit. Het geld is bedoeld voor de tip die leidt naar de opdrachtgever van een aanslag op een huis in Den Bosch. De aanslag was afgelopen zomer. In het huis wonen Otto's partner en haar moeder.

"Ik loof een beloning uit van 25.000 euro voor degene die ons kan vertellen wie de opdracht heeft gegeven voor deze laffe aanslag", zegt Otto op Instagram.

Otto (56) is meermaals veroordeeld voor onder meer zware mishandeling en witwassen. Sinds vorig jaar heeft hij een relatie met de Bossche vrouw die in het pand woont. De twee zijn eind vorig jaar getrouwd. Ook zij heeft een crimineel verleden.

Onrust in de buurt

In de nacht van 30 op 31 juli vorig jaar ging bij het huis van de vrouw en haar moeder een explosief af. Niemand raakte gewond. De schade was groot. Omdat er (waarschijnlijk door een vergissing) een paar dagen eerder ook al een explosief afging bij een woning in dezelfde buurt, ontstond grote onrust. De gemeente Den Bosch stelde een gebiedsverbod in voor de bewoners van het (tweede) getroffen pand. Ook werden extra camera's geplaatst.

Nu, bijna een half jaar later, haalt de gemeente die camera's weer weg. "Vanaf het begin hebben we aangegeven dat het gaat om een tijdelijke maatregel", aldus de gemeente Den Bosch bij Omroep Brabant. "Ons beeld is dat de genomen maatregelen hebben bijgedragen aan het terugbrengen van de veiligheid en rust in de buurt."

Niemand wil ze helpen

De gemeente wijst er ook op dat voldoende "nazorg" is verleend aan de buurtbewoners. En die opmerking wekt de woede op van Otto. "Nazorg... Nou ik kan je vertellen, er is helemaal geen nazorg geweest. Nul", zegt hij op Instagram. "Ze hebben niet één keer hulp aangeboden. Zes maanden wacht m'n schoonmoeder op antwoorden op vragen die ze gesteld hebben, maar niemand wil ze helpen."

In september hield de politie in Brussel een 20-jarige verdachte uit Rotterdam aan voor het plegen van beide aanslagen. Hij zit nog vast. De opdrachtgever wordt nog gezocht.