Oranjehockeyers boeken tegen Chili grootste zege ooit op een WK

De Nederlandse hockeyers hebben zich volgens verwachting zonder enige moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WK in India. Na twee soepele 4-0 zeges op Maleisië en Nieuw-Zeeland werd in Bhubaneswar Chili met liefst 14-0 verslagen. Dat is de grootste zege ooit op een WK. Voor vandaag was het record in handen van Australië, dat in 2010 met 12-0 won van Zuid-Afrika. Oranje vervolgt als groepswinnaar het toernooi volgende week woensdag in de kwartfinales. De tegenstander is nog niet bekend, daarvoor moet eerst nog een tussenronde worden gespeeld tussen de ploegen die als tweede en derde zijn geëindigd in hun groep. In Bhubaneswar duurde het niet lang voordat Oranje de eerste kansen kreeg, maar wel eventjes voordat de eerste treffer een feit was. Jip Janssen schoot na zes minuten raak uit een strafcorner (1-0). Chili houdt even stand WK-debutant Chili, met een 23ste plaats op de wereldranglijst het laagst geklasseerde land van alle deelnemers, werd daarna even gevaarlijk via Martin Rodriguez. Een eerste schot werd geblokt en de rebound werd door Rodriguez naast geschoten.

Vicente Goni (l) in duel met Teun Beins - EPA

Drievoudig wereldkampioen Nederland hield daarna flink druk op de Chileense verdediging, die lange tijd standhield, maar halverwege het tweede kwart toch capituleerde. Na doelpunten van Derck de Vilder en Thijs van Dam bepaalden Thierry Brinkman en Janssen de ruststand op 5-0. Na de onderbreking was het duidelijk dat de krachten bij Chili waren weggevloeid en schoot Nederland uit z'n slof in het derde kwart. Met een voorsprong van 11-0 begon de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee aan het laatste kwart, waarin Nederland nog eens drie keer het doel wist te vinden. Reservekeeper Maurits Visser, die de tweede helft in het veld was gekomen, werd in het vierde kwart nog wel even getest. Met twee goede reddingen hield hij zijn doel schoon. Janssen was uiteindelijk met vier benutte strafcorners de topscorer aan Nederlandse kant.

Historisch duel van de Oranje hockeymannen: 14-0 tegen Chili 💥



✅ Grootste WK-zege aller tijden

✅ Evenaring grootste zege ooit in Oranje-historie (qua marge)

✅ 2 spelers met 3+ goals (Jip Janssen 4 en Thierry Brinkman 3)

✅ Groepfase: 3 zeges, doelcijfers 22-0#HWC2023 — Ramon Min 📶 (@MijlpaalMin) January 19, 2023