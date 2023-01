Landelijke chipplicht voor katten op komst

Het wordt verplicht om katten te chippen en te registreren. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil op die manier zoekgeraakte katten sneller met hun eigenaar herenigen. Ook moet het makkelijker worden om zwerfkatten zonder eigenaar aan te pakken.

De chipplicht gaat in elk geval gelden voor huiskatten. Of ook zwerfkatten eronder moeten vallen, wordt nog onderzocht.

Volgens het ministerie zijn er in Nederland zo'n 2,9 miljoen huiskatten en de schattingen over het aantal zwerfkatten lopen sterk uiteen. Per jaar worden zo'n 60.000 katten als vermist opgegeven.

Opvangkosten

Adema wijst erop dat de grote aantallen katten waarvan de eigenaar onbekend is een kleine 5 miljoen euro aan opvangkosten voor gemeenten veroorzaken. In zijn brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij verder dat zwerfkatten en loslopende huiskatten voor overlast zorgen, ziekten kunnen veroorzaken en het gevaar lopen zoek te raken. Volgens hem is "het niveau van welzijn" van deze katten minder dan dat van "gehouden katten".

Met een chipplicht moet het ook makkelijker worden om eigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om voor het dier te zorgen.

Geen verschillen per gemeente

De minister heeft zijn plan besproken met gemeenten, provincies en diverse organisaties. Wanneer de landelijke chipplicht een feit is, is nog niet bekend. Adema benadrukt dat hij hecht aan een zorgvuldige invoering en dat er nog onzekerheden zijn. Het gaat dan onder meer over de kosten.

Eerder is een proef gedaan om gemeenten zelf te laten bepalen of ze een plicht wilden. Maar Adema ziet meer in landelijke invoering. Er zijn al wel gemeenten die eigenaren de mogelijkheid bieden op vrijwillige basis hun kat te chippen. En voor honden bestaat al een landelijke chipplicht.

De Dierenbescherming reageert verheugd op de beslissing van de minister. De organisatie voert al jaren actie voor de verplichting, onder meer om vermiste katten sneller te kunnen terugbrengen bij hun baasje. Van alle vermiste katten die in het asiel terechtkomen, kan 17 procent worden herenigd met hun baasje; de rest van de dieren heeft geen chip of een chip die niet goed geregistreerd is. "Ter vergelijking: voor honden is dit maar liefst 93 procent, waarmee wordt aangetoond dat chippen écht effectief is."