Landelijke chipplicht voor alle katten op komst

Het wordt verplicht om katten te chippen en te registreren. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil op die manier zoekgeraakte katten sneller met hun eigenaar herenigen. Ook zwerfkatten en verwilderde huiskatten moeten met de chip makkelijker worden geïdentificeerd.

Volgens het ministerie zijn er in Nederland zo'n 2,9 miljoen huiskatten en de schattingen over het aantal zwerfkatten lopen sterk uiteen. Per jaar worden zo'n 60.000 katten als vermist opgegeven.

Opvangkosten

Adema wijst erop dat de grote aantallen katten waarvan de eigenaar onbekend is een kleine 5 miljoen euro aan opvangkosten voor gemeenten veroorzaken. Verder benadrukt hij dat loslopende katten voor overlast zorgen en het gevaar lopen zoek te raken. "Dat kan leiden tot welzijnsproblemen", zegt de minister.

Met een chipplicht moet het ook makkelijker worden om eigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om voor het dier te zorgen.

De minister heeft zijn plan besproken met gemeenten, provincies en diverse organisaties. Wanneer de landelijke chipplicht precies een feit is, is nog niet bekend. Adema benadrukt dat hij hecht aan een zorgvuldige invoering.