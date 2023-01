Advies: alle werkappjes en sms'jes bewindslieden centraal opslaan

Alle werkgerelateerde chatberichten van ministers, staatssecretarissen, bestuurders en hoge ambtenaren, moeten worden opgeslagen. Dat adviseert het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Iedereen moet kunnen nagaan welke afwegingen de overheid maakt en het is belangrijk voor de geschiedschrijving, staat in het advies.

"Toegang tot overheidsinformatie is een essentieel recht voor iedereen én noodzakelijk om de democratie beter te laten werken", zegt voorzitter Ineke van Gent van het ACOI. Zij was jarenlang Kamerlid voor GroenLinks en is nu burgemeester van Schiermonnikoog.

Van Gent: "De wet gaat pas leven als de hoogste gezagsdragers het belang van openbaarheid en een goede informatiehuishouding erkennen. Daarom staat in ons advies: dit is geen corvee, dit is chefsache."

Het adviescollege werd ingesteld na het Kamerdebat in mei vorig jaar over premier Rutte die op grote schaal sms-berichten verwijderde van zijn mobiele telefoon. Dat had hij nooit mogen doen, constateerde de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in oktober.

Niet meer zelf doen

Nu is het nog zo dat kabinetsleden en hoge ambtenaren zelf moeten selecteren welke berichten belangrijk zijn en ze dan handmatig moeten kopiëren naar een digitaal archief. Dat moet anders, vindt Van Gent.

De opslag moet centraal en automatisch gebeuren en gelden voor al het werkgerelateerde berichtenverkeer. Berichten van hoge ambtenaren moet de overheid tijdelijk opslaan, bijvoorbeeld vijf of tien jaar.

Appjes en sms'jes van bewindslieden en bestuurders moeten voor altijd worden opgeslagen en gearchiveerd. De berichten van deze "sleutelfiguren" in het openbaar bestuur zijn van blijvende waarde, ook voor toekomstig historisch onderzoek, staat in het advies.

Als het aan het ACOI ligt, wordt de nieuwe werkwijze vanaf volgend jaar bij de hele overheid ingevoerd.