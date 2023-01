Schaaktalent Roebers (16) wil spelen als chaotische legende Tal, vol lef en intuïtie

"Nadat de kant van de koningin zich had gesloten, dacht ik: oké, ik moet aanvallen", analyseerde ze haar spel koeltjes, direct na de partij in de grote zaal van Dorpshuis de Moriaan, waar ze deze weken onder anderen direct naast de mondiale nummers één en twee Magnus Carlsen en Ding Liren speelt.

Na vijf ronden staat Roebers, door een ongelukkige verliespartij op woensdag tegen de Nederlander Thomas Beerdsen (24), op plek twaalf. De remise na een marathonpartij van zeven uur tegen voormalig Nederlands kampioen Max Warmerdam (22) mocht er zijn. Maar vooral de overwinning op huidig nationaal kampioen L'Ami in speelronde twee was fraai.

Met haar rating van 2361 staat ze het laagste op de FIDE-ranglijst van alle in Wijk aan Zee schakende grootmeesters. Roebers zelf is overigens nog geen GM, maar een IM, een internationale meester. Roebers en de Indiase Rameshbabu Vaishali zijn de enige vrouwen tussen twaalf mannelijke deelnemers, die allemaal een rating hebben van hoger dan 2500.

Tussen de boeken in de studeerkamer bij haar ouders veroverde ze een wereldtitel. De chaotische speelstijl van Mikhail Tal, grootmeester uit de vorige eeuw, bevalt haar wel. En nee, de populaire Netflix-schaakserie The Queen's Gambit heeft ze nooit gekeken.

Nadat Roebers eind 2020 online de wereldtitel had veroverd voor meisjes onder de veertien jaar, toen er wegens de coronapandemie voornamelijk via internet werd geschaakt, groeide de media-aandacht al voor het schaaktalent uit Amsterdam. Onder meer het Jeugdjournaal kwam langs.

Schaken met lef en op intuïtie, dat is wat Roebers wil. "Ik heb gehoord dat ik als een man schaak", vertelde ze aan Trouw , in een van de vele interviews die ze deze periode gaf.

"Hij zei over zijn incorrecte schaakoverwinningen (een zege geboekt door onvoorbereide zetten, red.) dat hij met zijn tegenstander een smal bospaadje opliep, waar er maar ruimte was voor een van de twee."

Uiteraard maakt dat indruk, maar Roebers' grote schaakvoorbeeld is een voormalig wereldkampioen uit de jaren zestig, Mikhail Tal. De ogenschijnlijke 'chaotische' stijl van de in 1992 overleden Letse schaaklegende spreekt haar wel aan.

Op haar tiende deed Roebers mee met een amateurgroep van het Tata-toernooi. Kon ze mooi direct na haar eigen partij rondlopen door de grote zaal, waar de profs bezig waren. Zes jaar later is zij degene die daar handtekeningen uitdeelt aan jonge fans.

Haar tweede plek op de NK schaken in december vorig jaar, achter de 15-jarige winnares Machteld van Foreest, slingerde het mediacircus opnieuw flink aan. Haar deelname in de beloftengroep van het Tata-toernooi, het 'Wimbledon van het schaken', was een nieuwe boost.

"Tot mijn twaalfde bestond het schaken voornamelijk uit de Stappenmethode en heel veel partijen spelen op zowel schaakclub VAS als verschillende toernooien", zegt Roebers. "Eigenlijk ben ik pas in de coronatijd heel veel online schaak gaan spelen."

Zo speelde Roebers in korte tijd veel partijen en deed ze in rap tempo ervaring op. De liefde voor het schaakspel groeide mee en al gauw stapte ze over naar een speciale topsportschool, nadat ze had besloten dat ze zich volledig op het bord wilde storten. Die zetten pakken nu goed uit.

Grootmeester en 2600-rating

Het voorlopige doel van Roebers? Grootmeester worden en een rating halen van 2600. Dat zal in Wijk aan Zee nog niet lukken. Het Tata-schaaktoernooi is vooral een mooie ervaring.

Donderdag treft Roebers in speelronde zes de Duitser Alexander Donchenko, die op dit moment een rating van 2627 heeft. Weer zo'n interessante test. "Het wordt een heel lastig toernooi, maar het is een goede mogelijkheid om te leren. Ik ben heel blij om hier te spelen."