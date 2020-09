Dertien activisten opgepakt na actie bij boerenorganisatie in Den Bosch

De politie heeft dertien demonstranten van de actiegroep Animal Rebellion opgepakt die het kantoor van boerenorganisatie ZLTO in Den Bosch bezetten. Ze eisten een gesprek met de voorzitter en weigerden het gebouw te verlaten.

De activisten wilden dat ZLTO zou erkennen dat de veehouderij een van de grootste bijdragers is aan de klimaatcrisis, schrijft Omroep Brabant. Buiten het pand waren nog zo'n twintig tot dertig demonstranten aanwezig.

Aan het begin van de middag greep de politie in. De dertien actievoerders zijn opgepakt voor huisvredebreuk. Inmiddels is iedereen vertrokken, meldt een politiewoordvoerder. Animal Rebellion spreekt van "erg aanwezig politiegeweld" en gaat naar eigen zeggen een klacht indienen.

Niet het eerste protest

De afgelopen dagen voerde Animal Rebellion al vaker actie in Den Bosch om aandacht te vragen voor klimaat- en gezondheidsproblemen binnen en buiten Brabant. Die zou grotendeels worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij.

Vrijdag was er een demonstratie bij het provinciehuis in Den Bosch. Daarbij werden twee activisten opgepakt die zich op het dak hadden verschanst. Een dag later was er een protest in het centrum van de stad. Dat verliep rustig.