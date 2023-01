Vijftien Armeense militairen omgekomen bij brand

Bij een brand in een legerkazerne in Armenië zijn zeker vijftien militairen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Defensie zijn zeven militairen gewond geraakt, van wie drie ernstig.

De brand brak vannacht uit in een gebouw van een kazerne in het dorp Azat, in het oosten van het land niet ver van de grens met Azerbeidzjan. Met dat land heeft Armenië al jarenlang een conflict, waarbij het in 2020 tot een kortstondige oorlog kwam. Ook vorig najaar vielen er nog tientallen doden.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de fatale brand niets met het conflict met de Azeri's te maken heeft. De Armeense minister van Defensie zegt dat de brand is ontstaan doordat militairen tegen de voorschriften in benzine gebruikten als brandstof in een kachel. Aanklagers zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Premier Pasjinjan heeft in een reactie op de brand een generaal die het bevel had over de regio de laan uitgestuurd, meldt persbureau AP.