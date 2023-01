Driesterrenrestaurant Inter Scaldes komt in andere handen

Chef-kok Jannis en gastvrouw Claudia Brevet stoppen met hun driesterrenrestaurant Inter Scaldes in Kruiningen. Vanaf september komt het restaurant in andere handen.

Vanaf september gaan het echtpaar Brevet "andere dingen" doen, hebben de twee vanochtend bekendgemaakt. Jannis Brevet heeft 48 jaar in de keuken gestaan, waarvan 22 jaar samen met echtgenote Claudia bij Inter Scaldes.

Het is een mooi moment op te stoppen, zegt hij bij Omroep Zeeland. "Ik zie uit naar nieuwe uitdagingen op het gebied van advisering om zodoende mijn kennis, ervaring en liefde voor het vak te delen met nieuw talent", aldus Brevet. "Waar een deur sluit, gaat een andere weer open."

Landingsplaats helikopters

Inter Scaldes (Latijn voor Tussen de Scheldes) is sinds 1968 een restaurant in een voormalige residentie van de Koninklijke Marechaussee. Het is het enige restaurant in Nederland met een eigen landingsplaats voor helikopters.

Het restaurant had al twee Michelinsterren toen Jannis en Claudia Brevet het in 2001 overnamen. Eind 2017 kreeg Inter Scaldes een derde Michelinster, als vijfde restaurant in Nederland.

Overbodige poespas

Het restaurant is volgens kenners bijzonder omdat het een hekel heeft aan overbodige poespas. "Er is niets moeilijker dan simpel koken", is de lijfspreuk van Jannis Brevet.

Brevet blijft voorlopig betrokken als adviseur van de nieuwe uitbaters van Inter Scaldes, Jeroen en Sanne Achtien. Jeroen Achtien is nu nog chef bij een hotel in het Zwitserse Vitznau, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor een tweesterrenrestaurant. Hij leerde Sanne kennen toen ze samenwerkten bij restaurant De Librije in Zwolle.

"Ik zie in hen onszelf, 22 jaar geleden", aldus Claudia Brevet. "Jeroen en Sanne hebben dezelfde ambities en werklust om de traditie voort te zetten. Omdat wij door de jaren heen veel vaste gasten om ons heen hebben verzameld, zal ons vertrek met een lach en een traan gepaard gaan."