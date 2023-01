Sietse Bosgra (87) overleden, activist tegen kolonialisme en apartheid

Politiek activist Sietse Bosgra is op 87-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger werd vooral bekend door zijn strijd tegen kolonialisme en apartheid.

Bosgra studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en raakte als student betrokken bij verzet tegen het kolonialisme. Hij werd lid van de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) en organiseerde acties rond dekolonisatie-conflicten in Algerije en Vietnam.

Bosgra was begin jaren 60 een van de oprichters van het Angola Comité, dat streed tegen de koloniale overheersing van Portugal in Angola. Na de Angolese onafhankelijkheid in 1974 werd het comité in 1976 omgedoopt tot Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), dat de aandacht richtte op het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

'Doordrammen met argumenten'

De laatste 25 jaar hield Bosgra zich vooral bezig met conflicten in het Midden-Oosten. Hij vroeg aandacht voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ook was hij een van de aanvoerders van het verzet tegen de Nederlandse politiemissie in Kunduz in Afghanistan, die van start ging in 2011 en een paar jaar duurde.