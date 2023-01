Poolse man stierf eenzaam in tentje bij Kralingse Bos

Op de avond van zondag 15 januari wordt in een tentje aan de rand van het Kralingse Bos in Rotterdam een lichaam gevonden. Het blijkt een 32-jarige man uit Polen. Hij is een natuurlijke, maar eenzame dood gestorven.

De regionale omroep Rijnmond ging op zoek naar de achtergrond. Hoe kan een man zo eenzaam aan zijn eind komen in een tentje, in een rijk land vol hulpinstanties en opvanginstellingen?

Pannetje met pasta

De blauwe tent staat verscholen in de bosjes tussen de zoom van het bos en het spoor. Door het gebrek aan begroeiing in de winter valt hij nu extra op. De tent was het huisje van de Pool, maar soms ook van anderen. Onder het blauwe zeil staat een accu voor stroom, net als een pannetje met pasta. Merksneakers zijn netjes tegen de binnenkant van de tent geplaatst, alsof de bewoner elk moment kan terugkomen.

Veldwerker Ineke Bergsma van Stichting Ontmoeting hurkt voor de tent. De rits is dicht, daarom introduceert ze zich voor de zekerheid in het Nederlands en Pools. Geen reactie. Bergsma heeft ruime ervaring met 'buitenslapers'. Ze is bekend met deze plek en weet wie de man was die hier is overleden. Ze weet ook dat hier soms andere mensen verblijven.

"De afgelopen jaren is het aantal buitenslapers fors gestegen. Bij ons zijn 150 tot 200 mensen met naam bekend die op straat, in tentjes en portieken slapen. Het grootste deel van de buitenslapers zijn van Europese komaf, zoals Poolse arbeidsmigranten", zegt Bergsma.

Vluchtelingenkampen

Postbode Ahmed Abdillahi fietst elke dag langs de tent, op weg naar het postsorteercentrum. Hij schrikt als hij hoort dat de bewoner is overleden. Voor het eerst loopt hij de bosjes in en bekijkt hij de tent van dichtbij.

"Het is vreselijk dat dit kan gebeuren in Nederland. Dit kennen we alleen van de beelden van vluchtelingenkampen. Dit gun je niemand", aldus Abdillahi. "En dan te bedenken dat er genoeg instanties zijn die daklozen opvangen in de winter."

Winteropvang

In Rotterdam geldt, net als in veel andere gemeenten in Nederland, een winterregeling voor dak- en thuislozen. Een extra opvang gaat open als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt daalt. Ook mensen uit bijvoorbeeld Polen die geen recht hebben op reguliere opvang kunnen in deze winteropvang terecht.

Maar voor deze man was dat geen oplossing, zegt veldwerker Bergsma. Hij mocht dan misschien wel, maar wilde niet naar de opvang. "We zien vaker dat de winteropvang gemeden wordt. Het is een grote zaal met veel bedden en bijbehorende prikkels. Sommigen kiezen er daarom voor om toch buiten te slapen."

Contact met familie

En zo kon het gebeuren dat de 32-jarige man zondagavond stierf. Of en waar hij werkte is tot nu toe onbekend. Bergsma probeert om via via in contact te komen met zijn familie om te vertellen wat er aan de bosrand is gebeurd.