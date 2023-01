Machtige Revolutionaire Garde mogelijk op terreurlijst: 'Verdere isolatie van Iran'

In de afgelopen decennia heeft het elitekorps zich ontwikkeld van een militie tot een machtige organisatie met grote politieke en economische invloed, in tegenstelling tot het reguliere leger. Het heeft een eigen geheime dienst, leidt het Iraanse nucleaire programma en voert militaire operaties uit in het buitenland.

De Iraanse Revolutionaire Garde moet op de terreurlijst komen, vinden bijna alle Europarlementariërs. Op die manier moet er meer druk komen op het regime, dat met het elitekorps hard optreedt tegen demonstranten in Iran en al meerdere betogers heeft geëxecuteerd. Het Europees Parlement stemt daar vanmiddag over in Straatsburg.

Het leger van Iran heeft een luchtmacht, een landmacht en een zeemacht. En toch hebben we het steeds over die andere organisatie: de Revolutionaire Garde. Wie zijn dat? - NOS

Na de Iran-Irak-oorlog, die eindigde in 1988, kreeg de Garde een belangrijk aandeel in de opbouw van het land. Het elitekorps beheert ondernemingen in onder meer de bouw, telecom en energiesector. Mede door de zware sancties tegen Iran wist de Garde de afgelopen jaren nog machtiger te worden. Het korps is actief op de zwarte markt in drugshandel en met de smokkel van goederen.

Ook in de politiek hebben leden van de Garde een flinke vinger in de pap. Zo leveren ze parlementsleden en ministers. "Ze danken hun succes aan opperste leider Khamenei, die op de Garde vertrouwde om zijn hervormingsgezinde tegenstanders en andere critici weg te werken", zegt Arash Azizi, een Iraanse onderzoeker aan de Universiteit van New York.

'Rug tegen de muur'

Als de Garde daadwerkelijk op de terreurlijst komt te staan, zou dat volgens Azizi een grote stap zijn. Het is uiteindelijk aan de Europese lidstaten om die stap te nemen. "Daarmee zal het regime internationaal nog meer legitimiteit verliezen", denkt de onderzoeker. "Het is een signaal aan de Garde dat ze verder geïsoleerd raken."

Dat het korps ook in eigen land aan legitimiteit zal inboeten is onwaarschijnlijk, denkt Maaike Warnaar, Iran-deskundige en historicus aan de Universiteit Leiden. "De macht van het regime en de Garde is nog steeds gelegitimeerd door de revolutionaire boodschap", zegt Warnaar. "We zien Iraniërs die verandering willen, maar er is ook een grote conservatieve groep die we niet zien."

Binnen de Garde hebben de afgelopen jaren de hardliners de overhand gekregen, net als binnen het regime. De Garde is in staat om nog meer macht naar zich toe te trekken. "Een gevolg van de terreurlijst kan zijn dat figuren binnen de Garde zich realiseren dat ze met Khamenei moeten breken, willen ze een toekomst hebben", denkt Azizi. "Het zet hen met de rug tegen de muur."