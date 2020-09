Oranje-international Shanice van de Sanden verruilt Olympique Lyonnais voor VfL Wolfsburg. De aanvalster speelde de afgelopen drie seizoenen voor de Franse club.

In Lyon werd Van de Sanden drie keer kampioen en won ze drie keer de Champions League. In twee van de drie Champions League-finales was Wolfsburg de tegenstander.

Van de Sanden geeft in een eerste reactie aan verheugd te zijn met de transfer. "Ik ben heel blij met mijn stap naar Wolfsburg. Een club die al jaren meedoet in de top van Europa. Ik kijk er enorm naar uit om met deze club te gaan spelen voor prijzen. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging."

De 27-jarige Van de Sanden sluit na de interlandperiode aan bij de Duitse ploeg, die dit seizoen zowel de landstitel als de DFB-Pokal verdedigt. Bij Wolfsburg speelt ook Dominique Janssen. Volgend seizoen sluit ook PSV-aanvalster Joëlle Smits zich aan bij de Duitse club.