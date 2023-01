Europees Parlement stemt over mensenrechten Marokko: 'Historisch, timing valt op'

Voor het eerst in bijna twintig jaar besteedt het Europees Parlement met een resolutie aandacht aan de mensenrechtensituatie in Marokko. Onder anderen Europarlementariër Thijs Reuten spreekt het land aan op de omgang met onder meer de Rifgemeenschap, in het noorden van het land. De motie gaat over het beëindigen van intimidatie jegens minderheden en het vrijlaten van journalisten en activisten die kritiek uitten op het regime en nu vastzitten. Marokko voert al jaren een repressief beleid tegen hen. In de motie wordt onder meer journalist Omar Radi genoemd, maar ook Nasser Zefzafi, van de Hirak-beweging. En het gaat niet alleen over Marokkanen in eigen land, ook de diaspora wordt door "de lange arm van Marokko in de greep gehouden", zegt Reuten.

EU-correspondent Kysia Hekster vanuit Brussel: "Los van het belang van de motie voor deze groep, valt vooral de timing op. Marokko is samen met Qatar het land dat genoemd wordt in het grote corruptieschandaal in het Europees Parlement. Die landen zouden Europarlementariërs hebben omgekocht in ruil voor gunstige berichten over die landen. Er zijn in het verleden vaker Europarlementariërs geweest die tevergeefs geprobeerd hebben om dit soort kritische boodschappen aangenomen te krijgen. Nu het corruptieschandaal naar buiten gekomen is, vraagt men zich af of die kritiek het eerder niet haalde doordat omgekochte Europarlementariërs dat tegenhielden."

Het geluid vanuit Marokko is dat deze motie juist misbruik maakt van de lopende aantijgingen tegen het land. Reuten daarover: "Het is gewoon gelukt om dat nu op de agenda te krijgen, en of dat toeval is, wie weet. Allerlei mensen kunnen denken dat dat met elkaar te maken heeft, maar ik doe gewoon mijn werk. Het signaal moet duidelijk zijn; of het nou gaat over invloed kopen binnen het Europees Parlement of de omgang met activisten in de diaspora, het wordt niet geaccepteerd, die tijd is voorbij."

Marokko-correspondent Samira Jadir vanuit Casablanca: "Marokko gaat volop in de aanval. Zij vechten de aantijgingen van zowel het omkoopschandaal als de mensenrechtenschendingen aan. Een anonieme bron binnen het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tegen de website Le360 gezegd dat de processen die zijn gevoerd tegen de Hirak-activisten en de journalisten eerlijke en geldige processen zijn geweest. Ook hekelde hij het feit dat de onafhankelijke rechtspraak in Marokko in twijfel wordt getrokken. Feit is dat mensenrechtenorganisaties zowel binnen als buiten Marokko de eerlijkheid van de processen betwijfelen en de afgelopen jaren al meerdere keren hebben opgeroepen tot vrijlating van deze gevangenen en journalisten. Rabat zal er op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn als het EP hier voor stemt en het kan ook zeker schade toebrengen aan de diplomatieke banden met de EU en afzonderlijke lidstaten. Maar ze zijn er hier ook goed van doordrongen dat Europa bijvoorbeeld op het gebied van migratie sterk afhankelijk is van Marokko. Dus ze zullen er niet direct heel nerveus van worden. Het is vooral de imagoschade waar ze niet gelukkig mee zijn."