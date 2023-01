Nadal zes tot acht weken aan de kant met heupblessure: 'Nu tijd voor rust'

Rafael Nadal verwacht dat hij zes tot acht weken uit de roulatie is vanwege een heupblessure. Dat meldt de Spaanse nummer twee van de wereldranglijst via sociale media.

Nadal verloor woensdag in de tweede ronde van de Australian Open in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald. In die partij blesseerde hij zich al in de tweede set aan zijn linkerbeen.

De 36-jarige Spanjaard sprak vervolgens van "een moeilijk moment" en een "zware dag". "Ik kan niet zeggen dat ik op dit moment niet mentaal kapot ben, want dan zou ik liegen."

Hij verklaarde dat hij al een geschiedenis had met de heup waarvan hij last had. "Maar ik weet nog niet wat het is."

Beschadigde spier

Nader onderzoek wees uit dat er sprake is van een beschadigde spier in het heupgewricht van zijn linkerbeen. "Nu is het tijd voor rust en ontstekingsremmende fysiotherapie", schrijft Nadal op Twitter. "Normaal gesproken kost deze blessure zes tot acht weken."