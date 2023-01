'Lachgasverbod handhaven lukt niet voor zomer'

De politie en het Openbaar Ministerie kunnen zeker het komende half jaar nog niet handhavend optreden tegen de verkoop en het bezit van lachgas, dat sinds 1 januari verboden is. Dat schrijven ze in een intern document dat in handen is van De Telegraaf.

Door "ict-aanpassingen en wijziging van werkafspraken" is er volgens de politie en het OM meer tijd nodig om te beginnen met de handhaving.

Bezit of verkoop van lachgas voor recreatief gebruik is sinds begin dit jaar verboden. Maar handhaven is nog niet mogelijk omdat het vervoer en de opslag van het verdovende middel niet zijn geregeld, aldus de politie.

Tussen de afkondiging van het verbod in november 2022 en de ingang van het verbod op 1 januari 2023 zat te weinig tijd "om noodzakelijke wijzigingen door te voeren", staat in het stuk. De komende tijd zal worden "bezien wat nodig is voor de implementatie. Denk hierbij aan ict-aanpassingen, wijzigingen in werkafspraken en aanwijzingen". Hiervoor is de tijd tot 1 juli, hebben het OM en de politie afgesproken.

'Echt frustrerend'

Toch is het volgens een politiewoordvoerder niet zo dat er tot de zomer helemaal niet wordt opgetreden. "Als lachgas de verkeersveiligheid in gevaar brengt, zullen we dat echt niet laten lopen", zegt ze tegen De Telegraaf. En als gemeenten zelf regels over lachgas hebben, kunnen die in de meeste gevallen blijven gelden.

Ook neemt de politie een grote hoeveelheid lachgas "in beginsel" wel in beslag, blijkt uit de stukken. Eventuele vervolging vindt dan plaats zodra het OM en de politie klaar zijn om te gaan handhaven.

VVD-Kamerlid Michon noemt het uitstel tegenover De Telegraaf frustrerend. "Dit verbod komt niet uit de lucht vallen. Ik zal de minister vragen erop toe te zien dat handhaving zo spoedig mogelijk start."

Eerder bleek uit onderzoek van de NOS dat de laatste jaren tientallen doden en gewonden zijn gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. In de periode 2019, 2020 en de eerste tien maanden van 2021 waren er bijna 1800 ongevallen met lachgas, kwam naar voren uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS.