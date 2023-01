Na Nadal sneuvelt ook Ruud, Rus Roeblev geprovoceerd met Oekraïense vlag

Na titelverdediger Rafael Nadal is ook Casper Ruud al uitgeschakeld op de Australian Open, dat nu zijn twee hoogst geplaatste spelers in het mannentoernooi kwijt is. Jenson Brooksby beroofde de Noor van de illusie dat hij volgende week de nummer één van de wereld is. Alleen Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas kunnen de geblesseerde Carlos Alcaraz met een eindzege in Melbourne nog van diens troon stoten. Tsitsipas is vrijdag in de derde ronde tegenstander van Tallon Griekspoor, de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel.

Hij wilde een groot stadion en hij krijgt er een; @Griekii morgen in de Rod Laver Arena tegen Tsitsipas. Tweede partij na 11.00 uur @AustralianOpen 🎾🎾🎾 pic.twitter.com/IwF2HmHhzC — Mark Brasser (@brasser8) January 19, 2023

Ruud leek tegen Brooksby maar eventjes in de wedstrijd te komen, toen hij de derde set na een wonderbaarlijke ontsnapping won. Maar het verzet was daarna snel weer gebroken (3-6, 5-7, 7-6 (4), 2-6). Drie matchpoints Brooksby, de nummer 39 van de wereld, speelde zeer aanvallend en liet Ruud in de eerste twee sets volstrekt kansloos. Bij 5-3 in de derde mocht hij serveren voor de winst, maar drie matchpoints waren niet aan hem besteed. Vooral die laatste, een lange rally, ging hem niet in de koude kleren zitten. Nadat Ruud er een tiebreak had uitgesleept en die ook overtuigend had gewonnen, leverde hij in de vierde set echter meteen zijn eigen opslagbeurt in en was de wedstrijd gespeeld.

Roeblev uitgedaagd met Oekraïense vlag Andrej Roeblev plaatste zich donderdag voor de derde ronde door de Fin Emil Ruusuvuori in vier sets te verslaan. Tijdens de wedstrijd werd de Rus herhaaldelijk uitgedaagd door toeschouwers die met Oekraïense vlag zwaaiden. De 25-jarige Roeblev ging daarop naar de arbiter. "Ik heb de scheidsrechter meteen verteld dat het niet voor de vlag was, ze kunnen de vlag tonen die ze willen, ik begrijp de situatie volledig", legde hij na afloop uit aan Associated Press.

Afbeelding ter illustratie - ANP

"Het probleem is dat ze me begonnen te beledigen en vervelende dingen zeiden. Ik zei tegen de scheidsrechter: 'Ik vind de vlag niet erg, maar zeg ze alsjeblieft dat ze niet slecht tegen me moeten praten bij de wisseling van speelhelft.'" Roeblev sprak zich het afgelopen jaar meermaals uit tegen de oorlog in Oekraïne. Zo schreef hij een jaar geleden 'No war please' op de camera na een tenniswedstrijd in Dubai. Bij het masterstoernooi in Turijn van afgelopen november was zijn boodschap 'Peace, peace, peace, all we need'. Een paar dagen geleden kondigde Tennis Australia een verbod op Russische en Belarussische vlaggen af op Melbourne Park. Op de openingsdag van het grandslamtoernooi waren op het park vlaggen van de twee landen te zien geweest, tot ontzetting van onder meer aanwezige Oekraïense tennisfans.