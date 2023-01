Na Nadal sneuvelt ook Ruud, die voorlopig geen mondiale nummer één kan worden

Na titelverdediger Rafael Nadal is ook Casper Ruud al uitgeschakeld op de Australian Open, dat nu zijn twee hoogst geplaatste spelers in het mannentoernooi kwijt is. Jenson Brooksby beroofde de Noor van de illusie dat hij volgende week de nummer één van de wereld is. Alleen Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas kunnen de geblesseerde Carlos Alcaraz met een eindzege in Melbourne nog van diens troon stoten. Tsitsipas is vrijdag in de derde ronde tegenstander van Tallon Griekspoor, de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel.

Hij wilde een groot stadion en hij krijgt er een; @Griekii morgen in de Rod Laver Arena tegen Tsitsipas. Tweede partij na 11.00 uur @AustralianOpen 🎾🎾🎾 pic.twitter.com/IwF2HmHhzC — Mark Brasser (@brasser8) January 19, 2023

Ruud leek tegen Brooksby maar eventjes in de wedstrijd te komen, toen hij de derde set na een wonderbaarlijke ontsnapping won. Maar het verzet was daarna snel weer gebroken (3-6, 5-7, 7-6 (4), 2-6). Drie matchpoints Brooksby, de nummer 39 van de wereld, speelde zeer aanvallend en liet Ruud in de eerste twee sets volstrekt kansloos. Bij 5-3 in de derde mocht hij serveren voor de winst, maar drie matchpoints waren niet aan hem besteed. Vooral die laatste, een lange rally, ging hem niet in de koude kleren zitten.

Jenson Brooksby is euforisch - ANP

Nadat Ruud er een tiebreak had uitgesleept en die ook overtuigend had gewonnen, leverde hij in de vierde set echter meteen zijn eigen opslagbeurt in en was de wedstrijd gespeeld.