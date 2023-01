Streekvervoer staakt, deel ov rijdt nog wel

Niet iedereen was zich vanochtend bewust van de staking:

Onduidelijk is nog hoe groot de gevolgen voor de reiziger zijn. Vervoerders als Arriva, Keolis en Qbuzz hebben gezegd dat ze niet kunnen garanderen dat de dienstregeling goed verloopt.

Vandaag en morgen staakt het streekvervoer, kondigde vakbond FNV gisteren aan. Reis je met de trein of bus van regionale maatschappijen, zoals Connexxion of Arriva, dan rijdt die mogelijk niet. Niet iedereen was zich vanochtend bewust van. - NOS

De vakbonden, waaronder FNV en CNV, roepen medewerkers op de komende twee dagen te staken. Verwacht wordt dat duizenden werknemers het werk vandaag en ook morgen neerleggen.

Tevergeefs wachten

Onder de cao vallen zo'n 13.000 mensen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een overleg met de werkgevers afgebroken, ondanks een loonbod van 8 procent. Volgens de vakbonden gaat het niet alleen om geld. Vooral de werkdruk is te hoog.

In oktober werd ook gestaakt in het streekvervoer. Toen reed volgens de werkgevers 70 tot 80 procent van de bussen.

De gevolgen van de staking kunnen per regio erg verschillen, omdat niet alle medewerkers aangesloten zijn bij de vakbonden die de staking hebben uitgeroepen. Zo rijden er in Utrecht en Uden nog wel wat bussen, maar lang niet allemaal. Op verschillende plaatsen stonden vanochtend mensen tevergeefs te wachten bij een halte, zoals in Eindhoven.

Alternatief vervoer

Volgens vervoerder Arriva rijdt een deel van zijn bussen en treinen nog. Er wordt geadviseerd om alternatief vervoer te zoeken. Concurrent Qbuzz heeft een negatief reisadvies afgegeven en raadt reizigers aan om vandaag en morgen alternatief vervoer te zoeken of de reis uit te stellen. Mensen met een abonnement hebben recht op een vergoeding, laat de vervoerder weten.

Touringcarchauffeurs sluiten zich ook aan bij de staking in het streekvervoer. Veel van de chauffeurs zijn volgens vakbond FNV ook werkzaam in het streekvervoer. Ook zij klagen over een te laag salaris en te hoge werkdruk.

De treinen van NS in heel Nederland worden vandaag en morgen niet getroffen door de staking. Hetzelfde geldt voor bijna al het stadsvervoer in de drie grote steden.