Dennis bezorgt Jumbo-Visma eerste succes in 2023 met ritzege en leiderstrui

Rohan Dennis heeft Jumbo-Visma de eerste zege van het seizoen bezorgd. De Australiër won de tweede etappe in de Tour Down Under en nam en passant de leiderstrui over van Alberto Bettiol.

De schifting in de rit van Brighton naar Victor Harbor over 154,8 kilometer vond plaats op Nettle Hill. Op 22 kilometer van de meet sprong Jay Vine weg en hij kreeg Simon Yates, Mauro Schmid, Jai Hindley en Dennis mee.

Pech voor de topfavoriet

Michael Matthews, een van de topfavorieten, kreeg net op dat moment pech. De ijzersterke kopgroep werkte prima samen en bleef uit de greep van het peloton. Op 500 meter van de meet sprong Hindley weg. Dennis pareerde en niemand slaagde erin zijn wiel te pakken.

De Tour Down Under duurt tot en met zondag.