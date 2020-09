TikTok is stap verder met ‘ja’ van Trump, maar nog niet buiten gevaar

De vraag is al maanden of TikTok in de VS actief mag blijven. De app is de eerste van Chinese makelij met groot succes in het westen. Zowel in Amerika als in Europa heeft het zo'n 100 miljoen gebruikers. De regering-Trump vreest dat gebruikersdata via die app in handen kan komen van Peking. TikTok zelf spreekt dat tegen.

Trump zei dit weekend op een campagnebijeenkomst dat het doel van het onderwijsfonds is om Amerikanen te "onderwijzen over de echte geschiedenis van ons land". Volgens persbureau Bloomberg wil de president hiermee tegenwicht bieden aan een schoolproject van The New York Times, over het slavernijverleden van de VS.

Bronnen zeggen tegen de Financial Times dat de bedrijven niet van plan zijn een dergelijk onderwijs fonds op te zetten. De Britse zakenkrant concludeert dat de stap van Trump nog kan zorgen voor onrust, aangezien er nog geen officieel akkoord van de VS ligt.

Gedoe over aandelen

Wat verder voor verwarring zorgt, is de vraag wie het uiteindelijk voor het zeggen het bij TikTok. Een bron verklaarde gisteren tegenover The Wall Street Journal dat de aandelen zo verdeeld zouden worden, dat 'TikTok Global' voor 53 procent in handen zou komen van Amerikaanse partijen. Na een beursgang zou dit vervolgens verder stijgen. Oracle sprak dit weekend daarnaast over een "onafhankelijk Amerikaans bedrijf".

Dit was tegen het zere been van het Chinese moederbedrijf ByteDance, dat in verklaring heeft gezegd dat het nog altijd controle heeft over het nieuwe bedrijf.