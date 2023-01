In 2022 weer meer autodiefstallen, na daling in coronatijd

Er zijn vorig jaar 11 procent meer personenauto's gestolen dan in 2021. In 2022 werden er bijna 6000 ontvreemd, tegen ruim 5400 een jaar eerder. Maar vergeleken met eerdere jaren is er een lichte daling te zien: in 2019 verdwenen er 7100 auto's en in 2020 ruim 6400.

"Door de avondklok konden er minder boeven op pad", is de uitleg van het LIV, dat de cijfers bijhoudt, over het verschil met 2021. Een groot deel van dat jaar golden er coronamaatregelen.

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een samenwerkingsverband tussen de RDW, de politie en de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

45 procent teruggevonden

Van de personenauto's die vorig jaar werden gestolen, werd 45 procent teruggevonden. Er werden ook meer lichte bedrijfswagens, motoren en brom- en snorfietsen gestolen. In totaal werden ruim 18.500 voertuigen met een kenteken gestolen, waarvan 39 procent werd teruggevonden.

Het populairste merk onder autodieven is nu Toyota, dat deze twijfelachtige eer overneemt van Volkswagen (1036 tegen 793 gestolen auto's). Er werden 83 procent meer Toyota's gestolen dan in 2021. Vooral het SUV-type RAV4 was gewild, daarvan verdwenen er 465. Op de tweede en derde plaats in de top-5 staan de VW Polo en de Golf.

Meer elektrische auto's

De Toyota Auris, op de vierde plaats, wordt voornamelijk gestolen voor zijn katalysator. 73 procent van de 193 gestolen Aurissen werd zonder dit uitlaatgassenfilter teruggevonden. Op 5 staat de Fiat 500.

De diefstal van elektrische auto's is met driekwart toegenomen naar 1000 stuks, ook dit waren voornamelijk Toyota's. Van de 5973 verdwenen auto's ging het in 1100 gevallen om een leen-, huur- of leaseauto die niet werd teruggebracht.

Net als in voorgaande jaren werden auto's van drie, vier en vijf jaar oud in 2022 het meest gestolen, ruim een kwart van het totaal. Maar ook het aantal ontvreemde auto's van twintig jaar en ouder is afgelopen jaar gestegen.