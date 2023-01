Wekdienst 19/1: Stakingen in het streekvervoer • Fransen betogen tegen verhoging pensioenleeftijd

Massagraven met tientallen lichamen gevonden in Congo : In het noordoosten van Congo zijn twee massagraven ontdekt. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie 6 kinderen.

Acteur Julian Sands al bijna week vermist na wandeltocht in Californië: De 65-jarige Brit ging vorige week wandelen in een berggebied in de Amerikaanse staat Californië, maar is niet meer teruggekomen. Sands is bekend van de film A Room With A View.