Handbalmannen zijn met atypische speelstijl voor niemand bang op WK

Luc Steins juicht na een doelpunt tegen Noorwegen op het WK - AFP

Buitenlandse media strooien al dagen met complimenten over Oranje en ook gelouterde coaches praten steeds vaker in superlatieven over dat team vol bravoure dat zich onderscheidt van het fysieke powerhandbal van de meeste andere landen. Maar de basis onder die misschien wel atypische manier van handballen is de ijzersterke dekking waar de nieuwe Zweedse coach Staffan Olsson in de voorbereiding extra veel aandacht aan heeft besteed. Het bereiken van de hoofdronde was voor de handballers een doel op zich, maar ze durven nu groter te dromen:

De Nederlandse handballers vinden dat het bereiken van de hoofdronde een doel op zich was, maar durven nu groter te dromen. - NOS

De hoofdrol in die verdediging, met daarachter de uitblinkende doelman Bart Ravensbergen, is weggelegd voor de spelers in het middenblok. Met pitbull Samir Benghanem, die ook veel aanvallend wordt ingezet, en de iets rustigere Robin Schoenaker. De 27-jarige Arnhemmer geldt als een echte dekkingsspecialist en wordt op zijn positie nauwelijks gewisseld. "Ik vind die één tegen één duels prachtig", glundert Schoenaker in Katowice waar woensdag de zogeheten main round begon. "Die fysieke kracht, het beuken en het rouwdouwen. Als handballer ben ik altijd zo geweest. Als je zoals ik groot en sterk bent, is die rol ook wat makkelijker uit te voeren. Een aanvaller heeft meer skills nodig. Maar ik ben altijd gefocust geweest op die dekking en geniet daar enorm van."

We hoeven niet meer zo bescheiden te zijn. Het moet wel kloppen bij ons, maar in principe zijn we voor niemand bang. Robin Schoenaker put veel vertrouwen uit de gespeelde wedstrijden op het WK

Schoenaker, die uitkomt voor het Belgische Sporting Pelt, deelt uit en incasseert zonder morren de tientallen klappen die hij iedere wedstrijd krijgt. Zijn geheim van het zijn van een topverdediger is vrij simpel. "Al sinds mijn 17de doe ik vier keer per week intensief aan krachttraining. Je moet natuurlijk superfit zijn en altijd goed op je lichaam letten." "Verder kijk ik veel wedstrijden. Hoe doen anderen het op mijn positie? Hoe staan ze en hoe lokken ze tegenstanders naar een bepaalde kant? Wat spelen de tegenstanders? Dat analyseer je allemaal om beter te worden." 'We maakten de Noren gek' De Oranje tandem Benghanem-Schoenaker kan lezen en schrijven met elkaar. Ook in Polen trekken ze continu met elkaar op, bespreken en bekijken ze urenlang tegenstanders en wordt geanalyseerd hoe de afstemming en samenwerking met de eigen verdedigers op de zijkanten nog beter kan.

Schoenaker probeert Parker af te houden in het WK-duel tegen Argentinië - EPA

"Onze eerste vereiste is dat het midden compact is en dicht zit", weet Schoenaker. "Wij doen geen rare dingen, vliegen niet onnodig uit naar voren waardoor ze ruimte op de cirkel krijgen, maar voeren vooral onze taken uit. Essentieel is dat we elkaar blijven helpen." "Als je in de dekking geen ballen tegenhoudt, zoals wij gelukkig veel doen, kun je ook niet de snelle tegenaanval lopen", legt Schoenaker uit. "Daar zijn wij goed in en dus is onze dekking heel belangrijk." Dat bleek dinsdag vooral in de eerste helft tegen grootmacht Noorwegen, dat voor rust slechts negen doelpunten maakte. "Je zag dat zij zoekende waren en de oplossing niet meer vonden. We maakten ze gek en ze wisten echt even niet wat ze moesten."

WK handbal bij de NOS De Nederlandse handbalmannen spelen om 15.30 uur in de tweede ronde van het WK in Polen hun tweede groepswedstrijd tegen Qatar. De NOS laat het duel op televisie in samenvatting zien in het Sportjournaal van 18.45 uur. Op NOS.nl en in de NOS-app is het wedstrijdverslag te zien en video's van reacties na afloop.