Nieuw-Zeelandse premier Ardern kondigt vertrek aan: 'Geen energie meer'

Jacinda Ardern stopt volgende maand als premier van Nieuw-Zeeland. Dat heeft ze bekendgemaakt in een persconferentie. Naar eigen zeggen heeft de 42-jarige leider van de sociaaldemocraten niet meer voldoende energie om het land te leiden.

"Het is simpel", zei Ardern in een toelichting op haar besluit die door Australische media als emotioneel wordt omschreven. "Ik ben een mens, politici zijn mensen. We geven alles wat we kunnen, zolang we dat kunnen. En dan is het tijd. Voor mij is het nu tijd."

Ardern, die sinds 2017 premier is, zegt dat ze afgelopen zomer heeft nagedacht over haar toekomst in de politiek. Toen kwam ze tot de conclusie dat ze niet verder wil als politiek leider van Nieuw-Zeeland. "Ik weet wat er nodig is voor deze baan en ik weet dat ik niet meer genoeg brandstof heb", zei ze.

Corona-aanpak

Tijdens de coronacrisis werd Ardern internationaal geprezen om haar aanpak. Nieuw-Zeeland was maandenlang gesloten voor buitenlandse bezoekers en slaagde er daardoor lange tijd in het virus buiten de deur te houden. Toen er toch besmettingen werden geregistreerd, voerde de regering van Ardern strenge lockdowns in, ook in periodes dat maar een of enkele positieve coronatests werden gemeld.

Door deze zero-covid-strategie bleef het aantal coronadoden in Nieuw-Zeeland weliswaar beperkt, maar de strenge regels kwamen Ardern ook op kritiek te staan. Inwoners van het land verweten hun premier onder meer dat ze te weinig oog had voor de economische belangen van Nieuw-Zeeland, dat normaal gesproken veel geld verdient met toerisme.