Massagraven met tientallen lichamen gevonden in Congo

In het noordoosten van Congo hebben militairen van de Verenigde Naties twee massagraven ontdekt met daarin de lichamen van 49 mensen. De graven werden gevonden in de provincie Ituri, heeft een woordvoerder van de VN bekendgemaakt.

Volgens de organisatie hebben rebellen van de gewapende groep Codeco afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd in die regio. Nadat militairen van de VN-vredesmissie daar meldingen over hadden binnengekregen, gingen ze in het gebied op patrouille. "Dat was het moment dat ze de gruwelijke ontdekking deden", aldus de VN-woordvoerder.

De massagraven werden gevonden in twee dorpen op zo'n dertig kilometer van de provinciehoofstad Bunia. In het ene graf troffen VN-militairen 42 slachtoffers aan, onder wie twaalf vrouwen en zes kinderen. In het andere graf lagen de lichamen van zeven mannen.

Meer aanvallen op burgers

Onder de vlag van Codeco, een afkorting voor 'coöperatie voor de ontwikkeling van Congo', zijn verschillende gewapende groepen actief. Met name in de provincie Ituri plegen zij regelmatig aanvallen op burgers.

Volgens de VN kondigden zeven Codeco-milities afgelopen juni weliswaar aan dat ze een einde wilden maken aan het geweld in de noordoostelijke provincie, maar worden er de laatste tijd weer meer aanvallen gemeld. Sinds december zouden daarbij zeker 195 burgers zijn omgekomen. Meer dan 1,5 miljoen inwoners van de provincie zijn door de recente aanvallen ontheemd geraakt, zegt de VN.

Ook onrustig in Goma

Ook elders in Congo was het onrustig. In Goma, een grote stad in het noordoosten van het land, heeft de politie traangas ingezet om demonstranten uit elkaar te drijven.

De betogers eisten dat de Congolese regering de zogeheten M23-groep houdt aan een afspraak die de regering in november met de gewelddadige militie heeft gemaakt. Toen is afgesproken dat de M23-rebellen zich zouden terugtrekken uit gebieden in Oost-Congo die ze hadden bezet, maar dat is nog niet gebeurd.

De M23-militie, oorspronkelijk opgericht om mensen van de Tutsi-gemeenschap te beschermen tegen milities van de Hutu's, werd in 2013 verslagen door het Congolese leger. Sinds ruim een jaar is de gewelddadige groepering weer actief in het land.