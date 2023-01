JA21 hoopt met 5 tot 8 zetels in Eerste Kamer Rutte rechtsaf te sturen

Oppositiepartij JA21 hoopt dat het kabinet-Rutte na de komende verkiezingen in maart afhankelijker wordt van de steun van deze rechtse partij. "We moeten zorgen dat we zo sterk worden dat Rutte wordt overgeleverd aan JA21. Dat hij niet meer om ons heen kan", zei partijleider Eerdmans in Rotterdam bij de presentatie van de verkiezingsprogramma's voor de naderende Provinciale Statenverkiezingen over bijna twee maanden.

De nieuw gekozen Provinciale Statenleden kiezen namelijk een nieuwe Eerste Kamer en die samenstelling is cruciaal voor de slagkracht van het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een nieuwe wet kan niet worden ingevoerd als de Eerste Kamer er niet mee instemt.

Het kabinet-Rutte heeft er al jaren geen meerderheid, maar klopt nu voor de noodzakelijke steun vaak aan bij linkse partijen zoals PvdA en GroenLinks en soms bij JA21.

Kantelpunt

Eerdmans hoopt dat deze weg "op links" straks niet meer kan wegens te groot verlies van zowel de coalitiepartijen als de linkse partijen in de Eerste Kamer. "Gaan we linksom of rechtsaf? Het wordt spannend", voorspelt Eerdmans, die over een kantelpunt spreekt. "We moeten zo groot worden dat Rutte wel zaken met ons moet doen." De partijleider denkt dat zijn partij tussen de 5 tot 8 zetels kan halen in de Eerste Kamer.

JA21 presenteert zich als het redelijke rechtse alternatief en mikt op de rechtse kiezer die niet op de PVV of Forum voor Democratie wil stemmen. "We zijn een partij waar je ook mee kan samenwerken en die niet alleen maar staat te roeptoeteren", aldus Eerdmans, die benadrukt dat zijn partij groeit.

Kerncentrale

Ieder verkiezingsprogramma per provincie heeft zijn eigen accenten: Brabant moet bijvoorbeeld een eigen kerncentrale krijgen bij de Amercentrale in Geertruidenberg, in Gelderland moet er meteen gestopt worden met de aanleg van drijvende zonneparken op het Lingemeer en in onder meer de provincies Noord-Holland en Overijssel moeten er veel nieuwe huizen bij komen.

Maar de rechtse speerpunten van JA21 komen in alle provinciale programma's terug: geen windmolens, wel kernenergie, geen dwangwet voor asielzoekers, wel een asielstop en geen "stikstofwurggreep", maar ruimte voor boeren en woningbouw. Een ander thema is de verbetering van de koopkracht. Volgens partijleider Eerdmans is de rechtse kiezer "het zat" en "moet het anders".

JA21 heeft nu zeven zetels in de Eerste Kamer, maar dat zijn allemaal eind 2020 uit Forum voor Democratie gestapte politici. Het wordt dus spannend of het de partij dit keer lukt om "eigen gewonnen" provinciale zetels binnen te halen, erkent Eerdmans.