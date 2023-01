Duizenden kilometers van huis wint Inter de Supercup ten koste van stadgenoot AC Milan

De vreugde bij de energieke Inter-coach Simone Inzaghi was groot. Voor AC Milan is het een pijnlijke tik. Want al staan ze tweede met één punt voorsprong op Inter, prolongatie van de landstitel is ver weg, aangezien Napoli een gat van negen punten heeft in de competitie.

De Italiaanse supercup was een Milanees robbertje tussen Internazionale en AC Milan, gewonnen door de zwartblauwen. Ver van huis, in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, veroverde Inter de Supercopa na een overtuigende 3-0 zege. De bekerwinnaar versloeg zo de landskampioen van vorig seizoen.

In Saudi-Arabië lag een prijs voor het oprapen, maar AC Milan had de gehele wedstrijd vrij weinig te zeggen. Vanaf minuut één had het duel een hoog tempo en op en neer golvend spel, waarin Internazionale geen moment echt in de problemen kwam.

Inter-verdediger Denzel Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank. Zijn collega Stefan de Vrij mocht de laatste tien minuten nog meedoen.

Dzeko man van de wedstrijd

De druk die Inter in de eerste helft opvoerde op het doel van de stadgenoot, was gigantisch. Al na tien minuten rondde Federico Dimarco een vloeiende aanval af, nadat Nicolo Barella op de rand van buitenspel door mocht en in één keer voorgaf.

Edin Dzeko, de man van de wedstrijd, werd tien minuten later ook de diepte ingestuurd, kapte Sandro Tonali op kinderlijke wijze uit en plaatste de bal knap in de verre hoek.

Net als voor rust had AC Milan na rust meer de bal. En hoewel het na rust iets dichter bij het vijandelijke doel kwam, kwam de voorsprong nooit echt echt in gevaar voor Internazionale.

In de slotfase wipte de aan de aandacht ontsnapte Argentijnse spits Lautaro Martinez de bal nog knap met buitenkant rechts de verre hoek in en besliste zo op ruim vierduizend kilometer van huis de strijd om de Italiaanse supercup.