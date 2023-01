NAC verrast met terugkeer Hyballa, die daar in 2020 al na zeven duels vertrok

NAC heeft Peter Hyballa teruggehaald als hoofdtrainer. De Duitser was ook in 2020 als coach actief bij de Bredase club, maar vertrok toen al na zeven wedstrijden. Hyballa is als opvolger van Robert Molenaar aangesteld tot het einde van het seizoen, met een optie tot nog een jaar.

In 2020 was hij vijf maanden werkzaam bij NAC, maar na een conflict met toenmalig technisch manager Tom van den Abbeele moest hij voortijdig het veld ruimen.

Daarna gebeurde er van alles in de carrière van Hyballa. Via het Poolse Wisla Krakow kwam hij in Denemarken bij Esbjerg terecht. Daar ontstond een slepend conflict tussen hem en een groot gedeelte van de selectie, over de manier waarop hij met de spelersgroep omging.

De spelers van Esbjerg vonden hem te hard en niet professioneel. Het leidde uiteindelijk tot zijn vertrek, waarna hij bij Türkgücü München en het Slowaakse AS Trencin terechtkwam.

'Volle bak erop'

Nu is hij terug in Nederland, waar hij eerder ook NEC trainde. Pierre van Hooijdonk benaderde hem namens de Raad van Commissarissen van NAC.

"Voor nu is het voor mij meteen 'volle bak' erop", zegt Hyballa op de clubsite van NAC. "Het behalen van de play-offs is het grote doel en verder komen in de beker is uiteraard ook van groot belang. Ik begin er graag aan, omdat je bij NAC nooit alleen staat in zo'n situatie; je hebt thuis altijd een heel stadion achter je, ik verheug me daar op.''