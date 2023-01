Tien Chinese snookerspelers aangeklaagd voor matchfixing

Snooker is de afgelopen tien jaar enorm populair geworden in China, vooral dankzij het succes van Ding Junhui, die de Masters en het UK Championship heeft gewonnen en tweede is geworden in het Wereldkampioenschap.

'Proces is schadelijk'

Veel Chinese spelers zijn gestationeerd in een academie in de Engelse stad Sheffield, waar jaarlijks het Wereldkampioenschap wordt gehouden. "Het hele proces is zeer verontrustend en schadelijk", zei World Snooker-voorzitter Ferguson. Hij houdt goede hoop dat de schade beperkt blijft en ze door kunnen gaan met een "zuivere sport".

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie zijn er geen toernooien meer in China geweest. "China is een grote commerciële markt voor snooker", zei Ferguson. "Ondanks dit voortdurende probleem is de stemming over onze evenementen zeer positief. Onze terugkeer naar China is onvermijdelijk."