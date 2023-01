Onderzoekscommissie komt terug van bevinding in Syrië-rapport, Kamer heeft vragen

De commissie schrijft dat een conclusie "helaas onjuist" is. Maar de algemene conclusies in het hoofdrapport worden niet bijgesteld. Kamerleden zijn kritisch en hebben vragen.

Er staat een aantal belangrijke fouten in het rapport van de commissie die het Nederlandse steunprogramma aan Syrische strijdgroepen onderzocht. Zo zou het Openbaar Ministerie in een belangrijke strafzaak een Syrische strijdgroep eerst wel, en later niet meer als terroristisch hebben bestempeld. Maar dat klopt niet.

De commissie concludeerde dat het ministerie grote risico's had genomen met het programma en het volkenrecht had geschonden. Ook bleken gesteunde groepen samen te werken met terroristische groeperingen en mensenrechten te schenden. De commissie vond geen aanwijzingen voor directe steun aan terroristen.

De Tweede Kamer had hier veel vragen over. Maar omdat het programma 'staatsgeheim' was, kreeg de Kamer weinig informatie. Afgelopen december publiceerde de commissie-Cammaert haar langverwachte rapport. De Kamer gaat daarover begin februari in debat met minister Hoekstra.

De commissie-Cammaert, ingesteld in maart 2021, deed onderzoek naar de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan 22 strijdgroepen in Syrië. Dat programma liep tussen 2015 en 2018. Nieuwsuur en Trouw onthulden in 2018 dat het ministerie, in strijd met beloftes aan de Kamer, groeperingen had gesteund die mensenrechten schonden en samenwerkten met extremisten.

Driss M. werd ook niet, zoals de commissie optekende, vrijgesproken omdat het OM van standpunt was veranderd. Hij kwam vrij omdat het Hof onvoldoende bewijs zag dat hij überhaupt bij de strijdgroep was aangesloten.

Mede op basis hiervan concludeerde de commissie vervolgens dat er geen enkele indicatie was dat Nederland groepen had gesteund die door "het OM" als terroristisch waren bestempeld.

De commissie bestudeerde de zaak tegen Driss M, maar schreef in haar rapport dat het OM, vlak na de publicaties van Nieuwsuur en Trouw, plotseling van standpunt veranderde. In hoger beroep zou het OM de groepering niet meer terroristisch vinden. Om die reden zou Driss M. ook zijn vrijgesproken door het Gerechtshof, zo schreef de commissie.

Nieuwsuur en Trouw berichtten in 2018 over deze zaak. Zij onthulden toen dat de strijdgroep waar Driss M. in 2015 aan zou hebben deelgenomen, vanaf 2017 hulpgoederen had gekregen van een ander deel van de overheid: het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het OM liet toen weten geen algemene uitspraken te doen over de aard van groeperingen over periodes die buiten een strafzaak vallen.

Ook is de conclusie dat er "geen enkele indicatie" zou zijn dat er groeperingen gesteund waren die door het OM als terroristisch waren aangemerkt, aangepast. De nieuwe conclusie luidt dat er geen indicatie is dat er groepen zijn gesteund in "periodes" waarin "deze door het OM als terroristisch zouden zijn beschouwd". De commissie zegt haar conclusie hiermee te hebben "gepreciseerd" maar dat de "strekking" onveranderd blijft.

De commissie corrigeerde de fouten vandaag. De onderzoekers schrijven dat hun conclusie over het standpunt van het OM "helaas onjuist" is, en heeft de bewuste passages gecorrigeerd.

Ondertussen zijn er in de Tweede Kamer vragen ontstaan. Jasper van Dijk (SP) noemt het "een pijnlijke correctie op het rapport".

Pieter Omtzigt: "Ik vind het zeer pijnlijk dat een van de centrale vraagstukken, namelijk hoe de steun rechtszaken tegen Syriëgangers beïnvloedde, niet goed bestudeerd is door de commissie. Ze hebben er veel tijd voor gehad. Het OM verandert van mening over de aard van de organisatie? Nee, dat staat er dus precies niet. Dus hoe kun je zo'n leesfout maken?"

Don Ceder (ChristenUnie): "Ik had al veel vragen over dit rapport, maar deze correctie roept alleen maar meer vragen op. Als deze deelconclusie wordt aangepast, kan de kabinetsreactie dan wel ongewijzigd blijven? We moeten weten of er niet nog meer zaken zijn waar misschien onvolledig of onvoldoende naar is gekeken."

Jasper van Dijk (SP): "Nu zo'n fout gemaakt wordt, vraag ik me af of dit deel wel goed onderzocht is. Hoe zit het dan met de rest? Zijn er andere groepen gesteund die door het OM op z'n minst enige tijd als terroristisch werden beschouwd?"

Omtzigt mist "reflectie van de commissie", die bij haar conclusies zegt te blijven. "Ze doen alsof ze de bijlagen kunnen veranderen zonder de conclusies die daarop gebaseerd zijn bij te stellen." Ook vindt hij het een "vreemde constructie" om te stellen dat het OM een groep alleen in een bepaalde periode terroristisch noemde, omdat de strafzaak daar toevallig op gericht was. "Ik wil van de minister een onderbouwing: waarom is die groep een jaar later dan van karakter veranderd?"

Ceder: "Als Kamerleden kunnen wij bepaalde informatie niet krijgen omdat die vertrouwelijk is. Dat maakt onze controlefunctie op dit dossier ingewikkeld. Je had gehoopt dat dit onderzoek rust en duidelijkheid zou brengen, dit is jammer."

Zaken tegen Syriëgangers beïnvloed

Het is opmerkelijk dat de commissie juist op zo'n cruciaal juridisch punt fouten maakte, omdat een van haar hoofdtaken was om de "juridische risico's'" van het steunprogramma te onderzoeken. Het steunprogramma beïnvloedde verschillende zaken van het OM tegen teruggekeerde Syriëgangers, omdat die stelden bij groeperingen te hebben gezeten die door Buitenlandse Zaken gesteund werden of als 'gematigd' bestempeld.

De commissie had uit de openbare uitspraak van het Gerechtshof bovendien kunnen opmaken hoe het werkelijk zat.

Dit zei het OM op de zitting in het hoger beroep: