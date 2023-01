Bezoekers safaripark Beekse Bergen geëvacueerd om ontsnapte hyena

Bezoekers van safaripark Beekse Bergen hebben vanmiddag verplicht tijd doorgebracht in een van de restaurants. Het was een voorzorgsmaatregel omdat een hyena was ontsnapt. De bezoekers zijn niet in gevaar geweest, schrijft Omroep Brabant.

Rond 14.00 uur viel een zware tak op het hek van een van de buitenverblijven. Het raakte beschadigd, waardoor een van de hyena's kon ontsnappen naar een gebied dat door medewerkers wordt gebruikt. "Dat ligt tussen verschillende dierenverblijven in en is geen gebied waar bezoekers komen", zei een woordvoerder.

Een verzorger merkte het dier snel op en verdoofde het met een verdovingspijl. Het dier werd weer wakker in het nachtverblijf. Volgens de woordvoerder hebben de bezoekers maximaal een uur in het restaurant moeten wachten.

De hyena's in de Beekse Bergen zijn gevlekte hyena's. Dat is de grootste en agressiefste soort. Het zijn roofdieren die van nature in Afrika ten zuiden van de Sahara voorkomen.