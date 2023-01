Schaamte blijft hardnekkig probleem bij Nederlanders in voedselnood

"Die mensen willen niet dat wij hun boodschappen en andere dingen geven terwijl andere mensen hen zien", vertelt zij in het NOS Radio 1 Journaal. Om deze mensen toch aan te moedigen om te komen, is er in het gebouw waar het eten wordt uitgedeeld een aparte ruimte.

Mensen in voedselnood durven uit schaamte vooral niet bij familieleden en andere bekenden aan te kloppen, zegt het Rode Kruis op basis van eigen cijfers. De organisatie liet een volgens hen representatief onderzoek uitvoeren onder ruim duizend mensen. Van de mensen in voedselnood die geen hulp vragen, zeggen ruim vier op de tien dat niet te doen bij bekenden omdat zij zich schamen. Maar ook bij hulporganisaties of bij overheidsinstanties durven veel mensen uit schaamte niet aan te kloppen.

Het Rode Kruis in Nederland krijgt steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten . Een deel van hen durft echter geen hulp te vragen uit schaamte: "Pas in het donker durfden mensen eten bij een voedselloket te halen".

"Wat je ziet is dat het voor mensen makkelijker wordt om erover te praten als ze voor voedselhulp komen en zien dat ze niet de enige zijn", zegt voorlichter Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. "Maar die eerste stap zetten is lastig."

Ook Nathalie Boerebach hoort veel verhalen over de schaamte van mensen die bijvoorbeeld met armoede kampen. "Dat er schaamte heerst rondom armoede zien we natuurlijk al langer", zegt zij. Boerebach is directeur van Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN). Die stichting richt noodhulpbureaus op die mensen helpen als zij in dringende financiële nood zitten.

Eigen schuld

"In Nederland heerst het beeld dat het leven maakbaar is en dat als er sprake van armoede is, dat je eigen schuld is", stelt zij. "Terwijl dat in heel veel gevallen absoluut niet het geval is. Maar mensen hebben toch vaak het gevoel dat ze een mislukkeling zijn als ze hulp vragen."

Boerebach denkt dat die schaamte in alle lagen van de bevolking voorkomt. "Als je bijvoorbeeld kerkelijk bent en bij diezelfde kerk om hulp moet vragen, dan zou je je kunnen schamen voor andere geloofsgenoten. Maar ook bijvoorbeeld iemand die universitair geschoold is en een vriendenkring heeft met goede banen kan zich schamen en het gevoel hebben: iedereen is geslaagd en ik niet, want ik leef in armoede."