Streekvervoer staakt, dit is wat het betekent voor jouw reis

In de praktijk zullen de gevolgen van de staking sterk verschillen per regio en zullen er over het algemeen weinig grote problemen zijn, stellen woordvoerders van het regionale openbaar vervoer. Wat betekenen de stakingen voor jouw reis en hoe kun je toch op je bestemming komen?

Vandaag en morgen staakt het streekvervoer, kondigde vakbond FNV gisteren aan. Reis je met de trein of bus van regionale maatschappijen, zoals Connexxion of Arriva, dan rijdt die mogelijk niet.

Heeft de staking betrekking op jouw reis?

De treinen van NS in heel Nederland en bijna al het stadsvervoer in de drie grote steden rijden vandaag gewoon.

De trams, metro's en bussen binnen Amsterdam en Den Haag zullen dus niet uitvallen door de staking. In Rotterdam, bij vervoerder RET, kunnen wel bussen uitvallen. Metro's en trams rijden daar wel. In Utrecht staken alle stadsvervoerders.

De staking treft verder vooral mensen die in dorpen wonen en doorgaans het ov pakken naar tussenstations of hun bestemming. Bussen en treinen van onder meer QBuzz (Gorinchem, Utrecht, Groningen), EBS (Haaglanden, Voorne-Putten), Keolis (Overrijssel, Almere), Hermes (Brabant) en Breng (Arnhem) kunnen vandaag en morgen onregelmatig rijden of uitvallen.

'In de praktijk kan het meevallen'

Bij grotere vervoerders zoals Connexxion (Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek, Haarlem, Zeeland) en Arriva (bijna alle provincies) wordt ook gestaakt. Woordvoerder Rick de Vries van Connexxion zegt wel dat het in de praktijk kan meevallen: "Natuurlijk gaan er buschauffeurs staken, maar dat betekent niet dat bussen niet zullen rijden. De wachttijd op de bus is vaak wat langer, maar dat er helemaal geen bussen reizen, is uitzonderlijk."

FNV bevestigt dit. Vorig jaar heeft de vakbond ook al verschillende keren opgeroepen om te staken, maar toen reed uiteindelijk 70 procent volgens de dienstregeling. De Vries: "Het percentage dat uitvalt verschilt per regio. Het is afhankelijk van het aantal chauffeurs dat lid is van de vakbond. Op een plek als Amstelveen, waar veel bussen rijden, zal uitval van twee bussen minder uitmaken dan op een andere plek waar minder bussen rijden."

Deze reizigers in Rotterdam verwachten overlast, maar hebben ook begrip voor de actie: