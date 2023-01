Hoe een klein clubje het vrouwenijshockey in Nederland op de kaart wil zetten

Krijgen mannen een beuk dan volgt er een blauwe plek, of ze breken misschien iets. Maar Barbier, een vrouw, heeft tussen haar 17de en haar 25ste al vijf keer een zware hersenschudding gehad. Van de laatste moest ze zeven maanden revalideren in het speciale revalidatiecentrum bij de KNVB in Zeist. "Vrouwen zijn kleiner, dus je krijgt alle bodychecks op je hoofd."

Barbier speelt als een van de weinige vrouwen in de eredivisie. Daarin zitten alleen maar mannenteams. Mannen die groter en zwaarder zijn, mannen die vanaf de onder 15-teams mogen 'bodychecken' en elkaar hard tegen de boarding mogen stoten. Iets wat bij vrouwen onderling verboden is, omdat de fysieke risico's te groot zijn.

"Teamgenoten worden boos op me, roepen 'waarom ga je er niet op af?!'. Maar ze snappen het niet: ik ben een vrouw, ik wil niet in de kreukels liggen."

Als ijshockeyster Zoë Barbier (27) van de Red Eagles Den Bosch de puck naar de hoek ziet gaan, kijkt ze eerst achter zich. Komt er een mannelijke tegenstander aan, die twee keer zo zwaar is als zij, dan duikt ze de hoek niet in. Op haar hoede voor een bodycheck.

Je leert daar ontzettend veel, zeggen speelsters, je wordt "fysiek en mentaal sterker". Maar het kost ook energie. "Je moet respect afdwingen, omdat ze er bij voorbaat vanuit gaan dat je er als meisje niks van bakt." De enige optie? "Je keihard bewijzen en zo snel mogelijk one of the guys worden", zegt Barbier. "Dat houdt in: hard werken, een goeie pass geven zodat zij kunnen scoren."

Het is dus nogal wat om als vrouw te ijshockeyen tussen de mannen. Maar in Nederland kan het niet anders. De sport wordt op alle niveaus gedomineerd door mannen. Er zijn wel wat recreatieve damesteams, maar lang niet bij elke club. Als je als meisje talent hebt, moet je in een jongensteam ijshockeyen.

In reactie op bodychecks bij vrouwen in mannencompetities reageert IJshockeybond Nederland dat hier lastig iets aan te doen is. "Checks op het hoofd zijn sowieso niet toegestaan, daar zijn scheidsrechters fel op, ook bij mannen", aldus Theo van Gerwen, voorzitter van de bond. Hij zegt dat de bond zoekt naar manieren om de sport veiliger te maken voor vrouwen.

Sommige clubs hebben geen aparte vrouwenkleedkamer, zodat je je in het scheidsrechtershok moet omkleden. "Of je kleedt je wel om bij de jongens, wat ik als tiener deed", zegt Barbier, "maar dan moest ik tactieken verzinnen om m'n sportbeha aan te trekken."

"Ik had niet anders gewild dan met jongens spelen", zegt Britt Wortel (25), die net als Barbier voor TeamNL uitkomt. "Daardoor ben ik zo goed geworden. Ze beschermden me en zagen me als een soort zusje."

"Meiden moeten veel meer moeite doen voor deze sport dan jongens. Ze lopen tegen een muur op van ongelijkheid. Wij willen er ook een vrouwenwereld van maken." Aan het woord is Jenny Goessens, general manager van de meisjes U18, dat dit weekend zijn eerste WK-wedstrijd speelt in het Schotse Dumfries.

Oud-speelster Goessens zet zich sinds 2010 samen met haar moeder in voor het vrouwenijshockey in Nederland. Soms wel 40 uur per week - vrijwillig. Ze lobbyde bijvoorbeeld net zo lang tot er in 2017 groen licht voor een nationaal U18-selectieteam voor vrouwen kwam. Een team dat een halfjaar later op het WK in Mexico goud won.

"We hadden toen een uitzonderlijke goede lichting", zegt ze lachend.

De medaille betaalde zich uit in nieuwe aanwas: "Vijf jaar geleden hadden we 54 meiden om uit te kiezen voor de nationale U18, in 2022 waren dat er 120." Dat is nog steeds weinig, zeker als je bedenkt dat in 1981 het eerste vrouwenijshockeyteam in Limburg werd opgericht. Maar het is een begin.