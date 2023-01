Microsoft schrapt wereldwijd 10.000 banen

Op dit moment hebben veel bedrijven in de techsector het juist moeilijk en hebben ze grote ontslagrondes aangekondigd. Zo maakte Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, vorig jaar november bekend 11.000 banen te schrappen . Elon Musk, de kersverse eigenaar van Twitter, kondigde diezelfde maand aan 7500 mensen weg te sturen. Webwinkel Amazon is bezig ruim 18.000 werknemers te ontslaan.

Techbedrijven profiteerden lange tijd van de coronacrisis, waarin we massaal op afstand van elkaar gingen werken en online winkelden. Om aan die vraag te voldoen, huurden ze veel meer mensen in. Zo gingen bij Microsoft 40.000 mensen extra aan de slag.

Microsoft trekt 1,2 miljard uit voor ontslagvergoedingen en om "veranderingen in de hardwareportfolio" door te voeren. Een verdere besparing zit in de kantoorpanden: het personeel moet daar weer dichter op elkaar zitten.

Microsoft heeft ook een vestiging in Nederland. Het bedrijf zegt tegen de NOS "geen uitspraken te doen over de gevolgen voor Nederland".

"We leven in een tijd van ingrijpende veranderingen", schrijft Satya Nadella, ceo van het bedrijf, aan het personeel. "Waar klanten tijdens de pandemie hun digitale uitgaven versnelden, willen ze nu juist meer doen met minder." De nettowinst van het bedrijf daalde afgelopen kwartaal met 14 procent.

Techredacteur Nando Kasteleijn:

Na jaren van ongekende groei - die een piek bereikte tijdens de coronacrisis - waait er nu een andere wind in de techwereld. De vraag is of Google de volgende is.

Tegelijkertijd zijn deze ontslagrondes - die in absolute aantallen groot lijken - alsnog beperkt. In het geval van Microsoft gaat het om 4,5 procent van totale aantal medewerkers (221.000 wereldwijd). Het gaat dus om correcties, niet om massa-ontslagen die de bedrijven fundamenteel veranderen.

Daarbij moet niet worden vergeten dat deze bedrijven nog altijd per jaar honderden miljarden dollars verdienen; al zijn de beurswaardes het afgelopen jaar wel flink gedaald.