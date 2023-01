Schiphol laat weer meer reizigers toe vanaf maart

In november concludeerde Schiphol dat het 850 beveiligers te weinig had om vakantiedrukte aan te kunnen. Met betere roosters en een hoger loon probeerde het bedrijf afgelopen maanden personeel aan te trekken.

"Dat gaat voortvarend", zegt een woordvoerder. "Sinds november is het tekort gehalveerd." De luchthaven ligt daarmee naar eigen zeggen op koers om problemen in mei te voorkomen. "Door het nieuwe personeel en technologische verbeteringen bij de beveiliging kunnen we de beperkingen opheffen."

Reisbranchevereniging ANVR is optimistisch. "Er worden veel reizen geboekt", zegt een woordvoerder. "Het is dus goed nieuws dat Schiphol de beperkingen opheft. We weten dat ze heel hard werken om mensen aan te nemen en ze lijken op koers te liggen."

Ochtenddrukte

Toch lijkt het een precaire balans te worden tussen beheersbare drukte en chaos. De huidige wervingscampagne is namelijk voldoende om 70.000 mensen per dag te laten vliegen, maar niet als het grootste deel daarvan in de ochtend wil vertrekken.

Luchtvaartmaatschappijen willen veel vluchten in de ochtenduren laten vertrekken. "Dat soort pieken blijft nog lastig", geeft Schiphol toe. Daarom heeft het de maatschappijen gevraagd om hun vluchten beter te spreiden over de dag. "Want als het in de ochtend niet goed gaat, kan de rest van de dag ook in de soep lopen."

Vakbond FNV is enthousiast over het voornemen om meer te spreiden. "Dat is echt goed om de werkdruk te verlichten", zegt vakbondsman Jaap de Bie. En ook over de hogere lonen klinken goedkeurende woorden.

Toch vreest De Bie nog steeds voor problemen in de meivakantie. "Het is echt nodig om dat tekort van 800 mensen helemaal weg te werken en al die nieuwe mensen in te werken", zegt hij. "Stel dat dat lukt dan heb je ook nog personeelstekorten bij de bagage-afhandelaars. Die hebben zich afgelopen jaar kunnen verschuilen achter de tekorten bij de beveiligers."

Overleg op Schiphol

Volgens Schiphol-topman Ruud Sondag verwachten ook de luchtvaartmaatschappijen dat het goedkomt. "Gisteren had ik de ceo's van alle hier gevestigde luchtvaartmaatschappijen aan tafel. Die staan allemaal achter onze boodschap dat er geen beperkingen meer nodig zijn."

Komende weken volgen nog verdere gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen en de afhandelaren over het voorkomen van te lange wachtrijen en te hoge werkdruk tijdens piekmomenten.