Advies Rutte aan juichende voetbalfans: 'Gewoon je bek houden'

Het 'niet roepen, niet juichen, niet zingen' bleek dit weekend opnieuw een bijzonder moeilijk na te leven regel voor voetbalfans. Met name tijdens Feyenoord-FC Twente, PSV-FC Emmen en ADO-FC Groningen ging het mis. Premier Mark Rutte heeft daar geen enkel begrip voor.

"Je moet het gewoon niet doen, het is heel dom, want hiermee krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op", reageerde Rutte voor de camera van RTL.