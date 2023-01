Minder mensen met griep, maar epidemie nog niet voorbij

Het aantal mensen met griep was de afgelopen week lager dan in de week daarvoor. Per 100.000 inwoners brachten 65 inwoners een bezoek aan de huisarts vanwege griepachtige klachten, zo blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut Nivel. Een week eerder waren dat er nog 103 per 100.000 inwoners.

Het aantal huisartsbezoeken vanwege griepachtige klachten daalde vooral in de leeftijdsgroepen 5-14 jaar, 15-44 jaar en 45-64 jaar.

In 37 procent van de 41 keel- en neusmonsters afgenomen bij mensen die zich met griepachtige klachten bij de huisarts meldden, werd het griepvirus gevonden.

Epidemie

Dit betekent niet dat de griepepidemie voorbij is. Van een epidemie is sprake als twee weken achter elkaar meer dan 58 per 100.000 inwoners met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft. De huidige epidemie begon net voor de Kerst.

Volgens Nivel-onderzoeker Mariëtte Hooiveld is het nog te vroeg om te zeggen dat de epidemie op zijn retour is. Het kan zijn dat hij weer opleeft. Gezien de aantallen is de intensiteit van de epidemie nog wel altijd laag.