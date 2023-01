Zestig jaar na beruchte Elfstedentocht 1963: 'Was een slagveld'

"Je hoorde ze vallen, je hoorde ze vloeken. Sommigen konden niet meer overeind komen. Die hadden zich bezeerd. Het was een slagveld."

Precies zestig jaar geleden, om 05.30 uur in de ochtend van 18 januari 1963, rijden de onwetende schaatsers die deelnemen aan de twaalfde Elfstedentocht een ijskoude hel in. Zestien graden onder nul, snijdende wind. Nog voor de zon opkomt, staakt een groot deel de tocht. Belabberd ijs, bevroren ledematen, kapotte schaatsen.

Die befaamde editie van de Elftstedentocht in 1963 ziet men nu als de zwaarste en meest legendarische ooit. De onvergeeflijke tegenwind vanaf Stavoren zit nog in het geheugen. Net als het door het barre weer volledig mislukte liveverslag van de televisie. En bovenal de bijna honderd kilometer lange solo van de latere winnaar: de in 2021 overleden Reinier Paping.

Terugblik

Wil je meer weten over de Elfstedentocht van 1963? Andere Tijden Sport maakte tien jaar geleden een reconstructie van de barre tocht in 1963, op basis van nieuw gevonden archiefmateriaal. Met een terugblik van de volledige topdrie van die dag: Paping, Jan Uitham en Jeen van den Berg.

Bekijk hieronder twee afleveringen van Andere Tijden Sport over de tocht van 1963.