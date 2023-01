Kabinetscrisis Israël dreigt na uitspraak hooggerechtshof

De Israëlische minister Aryeh Deri moet zijn post opgeven, oordeelt het hooggerechtshof. Deri. Het invloedrijke hoofd van de ultra-orthodoxe Shas-partij werd vorig jaar voorwaardelijk veroordeeld voor belastingfraude. Die veroordeling maakt volgens het hof dat hij geen kabinetspost zou mogen bekleden. Om gevangenisstraf te ontlopen heeft hij toentertijd bovendien beloofd dat hij nooit meer zou terugkeren in de politiek. In een reactie op het oordeel van het hof zegt Deri dat hij niet van plan is af te treden. Hij is vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en minister van Volksgezondheid. Het oordeel kan leiden tot de eerste kabinetscrisis voor de coalitie van premier Netanyahu. Die is in het parlement afhankelijk van de steun van de Shas-partij. De coalitie heeft 64 van de 120 zetels, waarvan Shas er elf bezet. Debat op scherp Ook verscherpt dit het debat over de macht en onafhankelijkheid van justitie in Israël. De ultra-rechtse regering wil de invloed van het hooggerechtshof fors inperken, ten gunste van het parlement. Tienduizenden Israëliërs gingen daarom afgelopen tijd de straat op; zij waarschuwen dat de democratische rechtsstaat ermee wordt ondermijnd. Onlangs werd een wetswijziging doorgevoerd die het verbod op regeringsdeelname door een veroordeelde ongedaan maakt. Dat maakte de weg vrij voor Deri om minister te worden. Het hooggerechtshof zet daar nu dus een streep door. Het is nu aan Netanyahu of hij zijn vicepremier ontslaat of de strijd met justitie verhardt.

Correspondent Nasrah Habiballah: "Als premier Netanyahu gevolg geeft aan de uitspraak van het hof, roept hij mogelijk een kabinetscrisis over zich af. Leden van de Shas-partij hebben gezegd uit de coalitie te stappen als hun boegbeeld Deri moet vertrekken. Dan heeft de regering geen meerderheid meer in het parlement. Maar het is nog afwachten of dat daadwerkelijk gebeurt. De verhouding tussen de coalitie en het hof was al slecht. De premier en andere leden van de regering vinden dat het hof te veel macht heeft. Ze willen die macht inperken en dat wordt door deze uitspraak alleen maar versterkt. Dit is volgens hen een goed voorbeeld waarom ze de hervormingen willen doorvoeren. De parlementsleden zijn door het volk gekozen en het hof gaat hiermee in tegen de wil van het volk, tegen de democratie, zeggen ze."