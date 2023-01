Kamer wil dat zorgpersoneel makkelijker aangifte kan doen van agressie

De Tweede Kamer wil dat het makkelijker en 'lonender' wordt voor zorgpersoneel om aangifte te doen van agressie. Volgens diverse onderzoeken hebben medewerkers in de zorg daar steeds vaker mee te maken. Beroepsorganisatie NU'91 zegt dat 92 procent van de geënquêteerde verpleegkundigen en verzorgenden het afgelopen jaar geconfronteerd werd met verbale of fysieke agressie.

Volgens Artsenfederatie KNMG is in die periode een kwart van de artsen bedreigd of geïntimideerd. KNMG-voorzitter Héman benadrukte vandaag dat agressie invloed heeft op de gezondheidszorg en dat zulke incidenten er zelfs toe kunnen leiden dat artsen stoppen met hun vak.

Vrijwel alle partijen in de Kamer zijn het erover eens dat aangifte nu te ingewikkeld is. Als het eenvoudiger wordt, zal er vaker aangifte worden gedaan. Dat moet ook de kans groter maken dat de dader wordt gestraft. Minister Helder voor Medische Zorg zou samen met het Openbaar Ministerie en werkgevers moeten kijken hoe dit kan worden verbeterd.

Aangifte door werkgever

Helder zei eerder al dat agressie tegen medewerkers in zorg en welzijn altijd onacceptabel is. Ook zij wil dat de bereidheid in de zorg om aangifte te doen groter wordt. De minister wees erop dat werkgevers hun medewerkers op verschillende manieren kunnen helpen. Zo kunnen ze aangifte doen namens de werknemers.

De Tweede Kamer debatteert vanavond over de kwestie en daarbij komen allerlei voorstellen aan de orde om aangifte simpeler te maken. D66-Kamerlid Paulusma wil bijvoorbeeld dat de aangifte altijd gedaan wordt door de werkgever: "Het moet van de werknemers worden weggehaald, zodat ze aan het werk kunnen."

Lik op stuk

PVV-Kamerlid Agema vindt dat aangiftes uit de zorg met prioriteit moeten worden behandeld. Ze voegt eraan toe dat het kabinet meer moet investeren in de 'GGZ-crisisdienst', omdat een deel van de daders uit die hoek komt. Haar CDA-collega Van den Berg pleit voor een 'lik op stuk'-beleid. Ze denkt aan vaste boetes voor een vergrijp als dat op camera staat. Dat gebeurt nu al bij mensen die worden geflitst bij te hard rijden.

GroenLinks-woordvoerder Ellemeet vindt dat het doen van aangifte door werknemers voortaan altijd anoniem moet kunnen.