Gendarmerie doorzocht hotelkamer Quintana-broers tijdens Tour

Wielrenner Nairo Quintana blijkt tijdens de afgelopen Tour de France bezoek te hebben gekregen van de OCLAESP, een Franse instantie die misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu bestrijdt. Dit is vorige week woensdag gebeurd en zonder medeweten van de Franse antidopingautoriteit AFLD.

Het nieuws kwam via zondagkrant Journal du Dimanche naar buiten en is inmiddels ook bevestigd door Emmanuel Hubert, de manager van Arkéa-Samsic, de wielerploeg waarvan Quintana de kopman is.

Hubert wilde verder geen tekst en uitleg geven, maar volgens sportkrant L'Équipe was de huiszoeking in het hotel in Megève puur gericht op de Colombiaanse wielrenner en niet op het team.

Masseurs en ploegauto's

Gendarmes doorzochten de kamers van Quintana, zijn broer Dayer en Winner Anacona. Ook die van de masseurs en de ploegauto's werden nader geïnspecteerd. De precieze reden van de huiszoeking is nog onduidelijk, maar volgens L'Équipe gaat het om een vooronderzoek.