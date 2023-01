Angel volgt van corruptie beschuldigde Kaili op als vicevoorzitter EP

De arrestatie bracht een groter corruptieschandaal binnen het parlement aan het licht. Het federaal parket in België doet volop onderzoek. Gisteravond werd duidelijk dat het Italiaanse parlementslid Pier Antonio Panzeri, die wordt gezien als de spilfiguur, meewerkt in ruil voor strafvermindering.

Angel is lid van de sociaaldemocratische fractie, waar de PvdA ook deel van uitmaakt. Hij is nu een van de veertien voorzitters die het Europees Parlement rijk is.

De 60-jarige Angel zit sinds 2019 in het Europees Parlement. Hij had vandaag twee stemrondes nodig om een meerderheid te krijgen.

EU-correspondent Kysia Hekster

"Wat komt er nog meer naar buiten over het corruptieschandaal in het Europees Parlement? Zijn nog meer Europarlementariërs betrokken? Dat zijn vragen die iedereen zich hier in Straatsburg stelt. Dinsdagavond werd bekend dat de spilfiguur in het schandaal een deal gesloten heeft met de Belgische justitie.

De Italiaanse oud-Europarlementariër, Pier Antonio Panzeri, gaat alles wat hij weet delen in ruil voor een maximale gevangenisstaf van 5 jaar, waarvan 4 jaar voorwaardelijk. Mensen houden daarom hun hart vast. Want het vertrouwen in het Europees Parlement is al ernstig beschadigd. En het einde van de onthullingen lijkt nog niet in zicht."