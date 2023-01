Vanavond op tv: Aanpak corruptie binnen EU-parlement • Compensatie toeslagenouders • Superrijken willen meer belasting betalen

Aanpak van corruptie binnen het Europees Parlement

In Brussel wordt vandaag de vervanger gekozen van de Griekse Europarlementariër Eva Kaili, die in december uit haar functie werd gezet en inmiddels in de gevangenis zit. Qatar zou haar hebben omgekocht, in de hoop zo de besluitvorming in het Europees Parlement te beïnvloeden.

In Nieuwsuur vanavond een interview met EU-parlementsvoorzitter Roberta Metsola, over de aanpak van corruptie.