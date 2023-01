Baggio erkent dopinggebruik in jaren 90, maar nuanceert uitspraak dag later

Oud-voetballer Dino Baggio, die in 1994 met Italië in de WK-finale stond, heeft in een interview erkend dat er in de jaren 90 doping werd gebruikt in het voetbal. "Doping is er in mijn tijd altijd geweest", zei hij dinsdag tegen de Italiaanse zender TV7.

De uitspraak veroorzaakte de nodige ophef en een dag later keerde Baggio op zijn schreden terug. Hij had het woord doping gebruikt, maar bedoelde supplementen, zei hij tegen La Gazzetta dello Sport.

"Mijn excuses aan iedereen", aldus de 60-voudig international. "De artsen konden ons geen verboden middelen geven, want we werden iedere drie of vier dagen gecontroleerd."

Overlijden Vialli en Mihaljovic

Baggio zei zich in het eerdere interview zorgen te maken over de langetermijneffecten van de gebruikte middelen. Hij verwees daarbij naar het recente overlijden van Gianluca Vialli, op 58-jarige leeftijd, en Sinisa Mihaljovic, die 53 werd.

Baggio was in de jaren 90 ploeggenoot van Vialli bij Juventus en Mihaljovic bij Lazio. "Ik schrik ervan wanneer voetballers uit die tijd zo jong overlijden. Ik leg geen causaal verband, maar we moeten de exacte stoffen onderzoeken die we in die tijd hebben ingenomen", aldus Baggio.

Bekijk hieronder aflevering van Andere Tijden Sport over dopinggebruik bij Juventus in 1996: