Jelle Brandt Corstius grotendeels vrijgesproken in smaadzaak

De rechtbank in Amsterdam heeft schrijver Jelle Brandt Corstius grotendeels vrijgesproken van smaad, meldt het ANP. De zaak was aangespannen door tv-producent Gijs van Dam. Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur geëist tegen de schrijver en journalist.

De zaak kwam op gang door een publicatie in Trouw in 2017. Daarin stelde Brandt Corstius dat hij in het begin van zijn carrière slachtoffer was geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames voor een tv-programma, waar hij destijds stagiair was. Brandt Corstius noemde geen namen en gaf geen verdere details.

De rechtbank bepaalde vandaag dat hij zich in het artikel niet schuldig maakte aan smaad. Wel deed Brandt Corstius smadelijke uitspraken in een interview met de Volkskrant en een persbericht dat de schrijver liet uitgaan, nadat zijn publicatie in Trouw al was verschenen.

Maar volgens de rechter vielen beide gevallen onder de vrijheid van meningsuiting en bleef de schrijver binnen 'de toelaatbare grenzen'. Hij krijgt dan ook geen straf opgelegd.

Wederzijdse aanklachten

In het Trouw-artikel zei Brandt Corstius met zijn onthulling een bijdrage te willen leveren aan het maatschappelijke debat over MeToo. Ook schreef hij dat hij misbruik van mannen "uit de taboesfeer" wilde halen. De publicatie leidde direct tot speculatie over de mogelijke dader.

TV-producent Van Dam zei daarop in het tv-programma Pauw dat de beschuldigingen over hem gingen, maar sprak van een "gelogen verhaal". Volgens de producent was er sprake geweest van dronken seks met wederzijdse toestemming en niet van misbruik. Van Dam deed aangifte van smaad en laster. Ook Brandt Corstius deed aangifte, maar dan van seksueel misbruik.

In 2018 bepaalde het OM dat beide mannen niet vervolgd zouden worden, maar Van Dam ging tegen dat besluit in beroep. Hij startte een artikel 12-procedure waarmee vervolging alsnog kan worden afgedwongen. Het gerechtshof bepaalde dat het OM Brandt Corstius toch moest vervolgen.