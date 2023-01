'Justitie schat kosten voor asielopvang al 23 jaar te laag in'

Afbeelding ter illustratie - NOS

De financiering van de asielketen is gekoppeld aan de asielinstroom. Daarvan maakt het ministerie twee keer per jaar een inschatting voor de komende vijf jaar. Op basis daarvan bepaalt het dan hoeveel geld en personeel er gaat naar instanties als het COA en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De voorspelling van het aantal asielzoekers loopt vaak achter op de feitelijke ontwikkelingen. In tijden van groeiende instroom wordt de omvang van de toename structureel onderschat, volgens de Rekenkamer. Ook gaan minder statushouders naar woningen dan verwacht. Tussen het schatten van de asielinstroom en het vaststellen van het budget zit veel tijd, gemiddeld zo'n veertien maanden. "Intussen verandert de wereld", zegt Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer. "Het kan zijn dat er ergens een oorlog uitbreekt en de instroom hoger wordt of dat de uitstroom naar sociale huurwoningen tegenvalt." Als de instroom te laag worden ingeschat, dan is lastig om later alsnog snel extra geld vrij te maken als dat nodig is, volgens de Rekenkamer. Justitie erkent in brieven aan het COA dat het budget onvoldoende is maar zegt dat het zelf niet genoeg geld krijgt van het ministerie van Financiën. 'De huidige beschikking wordt beperkt door de beschikbaar financiële middelen op mijn begroting,' schrijft de staatssecretaris in december 2021 aan het COA.

Veel asielzoekers in de opvang Dat er momenteel ruim 51.000 asielzoekers in de opvang zitten komt niet alleen door de hoge instroom. Het komt ook doordat asielzoekers lang moeten wachten op hun procedure bij de IND. In 2022 verdubbelde de doorlooptijd van de beslissing op asielaanvragen bij de IND. In tien jaar tijd is die verdrievoudigd. De organisatie kampt met grote personeelstekorten. Nieuwe werknemers moeten worden opgeleid voordat ze aan de slag kunnen. Daarnaast zitten er op dit moment ruim 16.000 statushouders in de opvang. Deze asielzoekers die in Nederland mogen blijven, moeten wachten op een woning.

Kosten per bed verschillen enorm In de afgelopen jaren mocht het COA nauwelijks extra opvangplekken aanhouden om eventuele extra instroom op te vangen, hoewel het daar meermaals om vroeg sinds 1995. Dat droeg bij aan de hoge kosten. Als er ineens extra bedden nodig zijn, dan opent het COA eerst eigen tijdelijke noodopvanglocaties. Bieden die ook nog onvoldoende plek, dan vragen de staatssecretaris en het COA gemeentes te hulp te schieten met crisisnoodopvang. Dat kan een sporthal of congrescentrum zijn waar tijdelijk bedden worden neergezet. Afgelopen jaar zijn ook zo'n 2200 asielzoekers opgevangen in hotels. Op dit moment verblijft ongeveer 42 procent van de asielzoekers en statushouders in de relatief dure noodopvang of de crisisnoodopvang. Voor 2022 mochten de gemeenten de werkelijke kosten voor de crisisnoodopvang declareren bij het Rijk. Op basis van de eerste facturen zegt het COA dat de prijs voor een plek in de crisisnoodopvang zo'n 150 tot 200 euro per nacht is, daar zitten dan ook de kosten voor personeel en voedsel bij in. Ter vergelijking: een gewoon bed in een asielzoekerscentrum kost het COA ongeveer 70 euro per nacht (inclusief voorzieningen).

