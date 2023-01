Wervelende Griekspoor overklast wisselvallige Van de Zandschulp in Melbourne

Voor Griekspoor wacht in de derde ronde een tegenstander van formaat tegen de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. De drievoudig halvefinalist in Melbourne had geen kind aan de Australiër Rinky Hijikata (6-3, 6-0, 6-2).

De man in vorm - hij won recentelijk zijn eerste ATP-titel - was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor zijn trainingsmaatje, die op baan 17 van Melbourne Park een uiterst wisselvallige indruk maakte.

Het niveau van Van de Zandschulp, die vorig jaar in Melbourne in de derde ronde van latere finalist Danill Medvedev verloor, schommelde veel te veel om de Griekspoor-machine te demonteren.

Griekspoor speelde aanvallend wanneer het moest, maar schakelde in de rally soms ook even terug na een defensieve tactiek. Die combinatie werkte uitstekend voor de nummer 63 van de wereld.

Gebalde vuist

Van de Zandschulp kon daarentegen de rust niet vinden. Hij leverde in de tweede set meteen zijn service in. Griekspoor ging stug door en begroette later met een flinke brul ("come on!)" en gebalde vuist de winst van de tweede set.

Van Van de Zandschulp is bekend dat hij soms veel tijd nodig heeft om in partijen de juiste vorm te vinden. Ook nu leek hij voor een kantelmoment te zorgen door in set drie een 2-0 voorsprong te nemen.

Griekspoor bleef echter bij de les en met een fantastische lob brak hij de service van Van de Zandschulp, die daarna zijn kop ietwat liet hangen, nog een keer werd gebroken en niet meer de energie vond voor een wederopstanding.